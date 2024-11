Jornalista defende Novorizontino após permanência na Série B: ‘Não foi pipocada’

A não classificação do Novorizontino para a Série A do Brasileirão de 2025 foi classificada por alguns internautas de "pipocada". O clube paulista ficou no G-4 da Série B durante boa parte da temporada, mas não conseguiu confirma o acesso na última rodada ao perder para o Goiás por 1 a 0, neste domingo (24), no Estádio Hailé Pinheiro. Após o resultado, o jornalista Luiz Felipe Freitas defendeu o clube aurinegro.

Para o narrador da Cazé TV, o termo "pipocada" não deveria ser aplicado ao time paulista. Ao analisar a última rodada, Luiz Felipe Freitas destacou a missão difícil que o Novorizontino tinha, de vencer o Goiás, fora de casa, para confirmar o acesso para a Série A. Sem sucesso, o clube ficou de fora e viu Sport, Ceará e Mirassol se classificarem nas últimas vagas.

- Gente, não vamos banalizar o termo pipocada. O Novorizontino não pipocou. Enfrentou um dos times mais quentes do momento na última rodada e perdeu. Resultado normal. Anormal foi o Ceará não vencer o lanterna, rebaixado a mil anos. E mesmo assim subiu. E com muito mérito! Isso é futebol, meu povo! Vamos respeitar o esporte - disse o jornalista.

Permanência na Série B

O Novorizontino durante boa parte do campeonato foi a sensação da competição. Durante o primeiro turno, o aurinegro disputou ponto a ponto com o Santos liderança da tabela de classificação. Contudo, o desempenho do clube caiu durante o segundo turno. Sem mais o bom aproveitamento, o clube paulista começou a colecionar resultados ruins e ficou de fora do G-4, não tendo acesso a Série A do Brasileirão.