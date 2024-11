Novo estádio do Flamengo terá quase o dobro da altura do Maracanã

78 mil lugares, 60 metros de altura e 304 mil metros quadrados de área construída. Com custo de quase R$ 2 bilhões e previsão de receita de R$ 2,5 bilhões - sendo R$ 1,5 bilhão de naming rights por 20 anos -, o projeto do novo estádio do Flamengo propõe altura equivalente a um prédio de 20 andares. Portanto, será mais alto que outros tradicionais palcos do futebol mundial, como Maracanã (32m), Santiago Bernabéu (45m) e Camp Nou (48m).

A diretoria do Flamengo apresentou, na última sexta-feira (22), o projeto da construção do estádio, que se inspira em estádios europeus e tem no seu desenho telão 360°, área de lazer, hotelaria e mais. A reportagem do Lance! apurou que o clube estuda a possibilidade de colocar cadeiras no gramado, mais um dos elementos que têm inspiração no Velho Continente.

O setor seria um local mais privativo, e o torcedor conseguiria ter visão do túnel de acesso dos jogadores ao campo.

A obra prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão. Os estudos foram apresentados pela Arena Events + Venues, empresa especialista na construção de estádios e arenas. No entanto, a responsável pela realização do projeto ainda não está definida.

Entre os principais estádios do Brasil, apenas dois possuem altura superior a 60m. O Nilton Santos, no Rio de Janeiro, possui 70 metros de altura, e o Mané Garrincha, em Brasília, tem 62 metros.

Futura casa do Flamengo em comparação de altura com outros estádios (Foto: Divulgação)

Estádio do Flamengo visa receber partidas da NFL no Brasil

O estádio do Flamengo será construído com um olho na National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos. Os vestiários serão maiores para que a arena possa receber possíveis jogos da competição, uma vez que cada time de futebol americano conta com 46 jogadores, entre titulares e reservas. O vestiário rubro-negro, inclusive, será redondo.

Em setembro deste ano, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram pela primeira vez no Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo faz parte do projeto de internacionalização da marca.