Vitória renova contrato com Ronald, que tinha proposta do exterior

Enquanto o presidente Fábio Mota dava explicações a respeito da demissão do técnico Thiago Carpini, ele aproveitou para citar a renovação com o volante Ronald até o fim de 2027. O jogador recebeu propostas do exterior e já estava no final do contrato, que tinha vigência até dezembro deste ano.

— Renovamos o contrato de Ronald por mais dois anos, ele fica no Vitória — destacou o presidente.

Ronald era considerado titular no time de Thiago Carpini, mas ficou fora da partida contra o Confiança, na última terça-feira, justamente por não estar no momento psicológico ideal para atuar, de acordo com o próprio Thiago Carpini durante sua última entrevista coletiva como treinador do Vitória.

— Sobre o Ronald, é um cara que vinha jogando, evoluindo, melhorando, mas é um momento onde o atleta talvez não esteja com a cabeça ideal. Ele é feliz aqui, mas uma proposta dessa mexe um pouco com o atleta. Ele procurou a diretoria, e estão se ajustando. Acho que não era o mais prudente ter ele nessa partida.

O ex-técnico, inclusive, comentou que era uma situação difícil, já que Ronald, aos 28 anos, poderia ter sua primeira experiência internacional. Mas, no fim, o Vitória conseguiu assegurar a permanência do atleta.

Ronald em Vitória x Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O volante foi contratado no início deste ano junto ao Criciúma e logo conquistou a confiança de Thiago Carpini, que deu oportunidades ao atleta já nas primeiras rodadas do Camepeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Ronald revezou entre a titularidade e o banco de reservas até se consolidar de vez a partir do final de abril, quando enagatou uma sequência como titular até junho, justamente antes da parada para o Mundial de Clubes.

Ronaldo defendeu o Vitória em 29 jogos até aqui (2109 minutos), mas ainda não participou de gols.