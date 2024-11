PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem na última rodada da Série B

O último domingo (24) marcou o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a última rodada, Santos, Mirassol, Sport e Ceará garantiram a classificação para a elite do futebol nacional na próxima temporada. Contudo, o especialista de arbitragem PC Oliveira apontou um erro crucial da arbitragem que possivelmente compromenteu o acesso do Novorizontino.

A equipe aurinegra não terminou no G-4 da competição por conta de uma derrota para o Goiás por 1 a 0, no Estádio da Serrinha, na última rodada. De acordo com a opinião do especialista, o árbitro Braulio da Silva Machado deixou de marcar um pênalti para a equipe paulista. No lance, o defensor do Goiás, Dieguinho toca com a mão na bola dentro da área.

- O Dieguinho tem uma ação antes da defesa do Tadeu, que é de bloqueio. A bola tem um leve desvio no corpo dele e depois tem a ação no braço. Ele tenta fechar o braço, mas não consegue, e após o toque, a bola muda completamente de tragetória. Só depois tem a defesa do Tadeu. Levando em consideração que a ação do Dieguinho foi de bloqueio, ele salta para impedir a passagem da bola, e toca com a mão na bola - analisou o especialista de arbitragem.

Classificação final da Série B

A derrota do Novorizontino para o Goiás foi fundamental para o resultado final da tabela de classificação. Isso porque, a equipe paulista precisaria apenas de um empate para garantir o acesso mediante aos outros resultados. Caso o resultado tivesse acontecido, o Ceará, que protagonizou um empate sem gols contra o Guarani, fora de casa, ficaria de fora do G-4.

Como o pênalti não foi marcado, o time aurinegro não teve a chance clara de empatar a partida contra o Goiás e amargou a quinta colocação na tabela de classificação. No fim, além do Vozão, Sport, Mirassol e Santos, campeão do campeonato, foram as equipes que garantiram a presença na elite do futebol brasileiro de 2025.

