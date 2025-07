O técnico Thiago Carpini se despediu de forma melancólica do Vitória ao perder para o Confiança por 1 a 0 na noite da última terça-feira, resultado que eliminou o time nas quartas de final da Copa do Nordeste. Esse foi o fim da linha para o treinador, que não suportou a pressão diante do fraco desempenho e acabou demitido. Antes e depois do anúncio do desligamento, feito pelo presidente Fábio Mota, alguns atletas fizeram postagens enigmáticas a respeito da situação do clube.

Logo depois da derrota para o Confiança, o atacante Janderson, que saiu do Vitória há duas semanas e está no Göztepe, da Turquia, escreveu a seguinte mensagem no story do Instagram:

— Falo nada, só observo 🤷‍♂️🤣.

Janderson vivia momento de incertezas no Vitória por conta da chegada de Renato Kayzer, que chegou como um "salvador da pátria" em meio ao jejum de gols vivido por Carlinhos e Janderson no ataque. Com isso, o camisa 39 passou a frequentar mais o banco de reservas, mas, ainda assim, ele deixou o clube com números relavantes.

Aos 26 anos, Janderson saiu do Rubro-Negro como o segundo jogador com mais partidas na temporada (34), só atrás de Gustavo Mosquito (35), além de ser o segundo com mais tempo em campo (2352 minutos), só atrás do goleiro Lucas Arcanjo. Tudo isso sem falar que, até agora, ele segue como artilheiro do time em 2025, com oito gols.

Daniel Jr. faz publicação depois da demissão de Carpini

Daniel Jr. faz publicação após demissão de Thiago Carpini (Foto: reprodução)

O meia Daniel Jr., que estava emprestado à Portuguesa, voltou à Toca do Leão e treina separado do restante do grupo. Momentos depois da confirmação da demissão de Thiago Carpini, o jogador também fez uma postagem misteriosa nas redes sociais.

Daniel Jr. pegou o início do trabalho de Carpini no Vitória em 2024, mas ficou boa parte do tempo no banco de reservas e só entrou em ação por quatro jogos, três deles saindo do banco. No segundo semestre do ano passado, ele foi transferido por empréstimo ao América-MG, antes de defender a Portuguesa. O atleta não joga desde o final de janeiro e tem contrato com o Vitória até dezembro de 2026.