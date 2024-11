Sport montou estratégia em torno de ‘lei do ex’ para voltar à Série A

O Sport voltou à elite do futebol nacional no domingo (25) de forma dramática. Em meio a uma rodada emocionante da Série B, onde três vagas estavam abertas para o acesso de quatro clubes, o Leão da Ilha do Retiro garantiu um lugar na primeira divisão ao superar o Santos por 2 a 1 em casa, na última jornada da competição.

A vitória construída em Recife teve o protagonismo de Lucas Lima. O meio-campista participou diretamente dos dois gols do triunfo, mas antes de entrar em campo, foi alvo de uma operação pesada por parte da diretoria para que pudesse se transformar no herói do acesso.

Lucas está emprestado ao Sport, e o clube que detém seus direitos é justamente o Santos. O acordo costurado entre as partes previa o pagamento de uma multa para que o central jogasse partidas contra o Peixe, e pela importância do confronto, os mandatários pernambucanos optaram por exercer a opção do pagamento, desembolsando R$ 500 mil.

Em campo, a escolha se justificou. Nos acréscimos do primeiro tempo, o camisa 19 cobrou pênalti com frieza para inaugurar o marcador e, na segunda etapa, aproveitou jogada de Lenny Lobato e finalizou cruzado, contando com um leve de desvio de Fabinho - na súmula, o gol foi creditado ao volante - para ampliar o placar. Na reta final, Wendel ainda descontou para os paulistas, mas o tento não foi suficiente para tirar a subida do Leão com a sempre infalível "lei do ex".

Na comemoração do gol de pênalti, Lucas Lima abraçou o técnico Pepa e chutou algumas garrafinhas de água posicionadas na área técnica. Um gesto que soou como resposta à maneira como saiu do Santos no começo do ano: perseguido pelo desempenho abaixo, com poucos minutos em campo e sem permissão para entrar no CT.

Lucas Lima comemora gol pelo Sport na Série B (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

O futuro do jogador está indefinido, já que parece não haver clima na Vila Belmiro para um iminente retorno contratual. O vínculo de Lucas com o Sport fecha ao final de dezembro; com o Santos, em abril. Uma transferência em definitivo rumo ao Nordeste não está descartada.