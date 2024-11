Este domingo (24) marcou a rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 e a definição dos outros três times que sobem para a Série A do ano que vem - o Santos já garantiu acesso e título antecipadamente. Sob muita emoção e mudança de cenários, quatro jogos simultâneos da 38ª e última rodada fizeram com que quatro times disputassem as vagas restantes. Confira quem se deu bem e passa a fazer parte da elite do futebol brasileiro.

Lucas Lima comemora seu gol em Sport x Santos (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Quem sobe para a Série A ano que vem?

O Santos passou por poucas dificuldades, mas garantiu o acesso com duas rodadas de antecedência e o título na penúltima rodada. Retorna à elite do futebol brasileiro, mas com algumas escoriações: demitiu o técnico Fábio Carille após a desgastante campanha, embora de sucesso. Se despediu com derrota.

O mais novo estreante na elite do futebol brasileiro é o Mirassol, que venceu a Chapecoense por 1 a 0 em casa, no Estádio Campos Maia. Iury Castilho fez o único gol do jogo. O resultado deixou a equipe auriverde na segunda posição, com 67 pontos, um a menos que o campeão Santos.

Quem brilhou e colocou de volta o Sport na elite foi o atacante Lucas Lima, ex-Santos, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre seu ex-clube, na Ilha do Retiro, no Recife. O Leão retorna ao principal campeonato brasileiro depois de três anos na Segundona - foi rebaixado em 2021.

Outro nordestino que está de volta é o Ceará, que mesmo empatando sem gols com o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, garantiu o acesso. Graças ao Goiás, que derrotou o Novorizontino por 1 a 0, no Heilé Pinheiro, em Goiânia, gol de Paulo Baya. Com isso, o Vozão termina na quarta posição, com 64 pontos, mesma pontuação da equipe de Novo Horizonte, mas com uma vitória a mais (19 a 18). Desde 2022, quando foi rebaixado, que não disputa a Série A.

Richardson em Guarani x Ceará (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Quem vai jogar a Série C em 2025

A luta contra o descenso se resolveu antecipadamente: o Guarani, de Campinas, campeão brasileiro em 1978, terminou em último lugar, com 33 pontos e apenas oito vitórias. E por uma triste coincidência para os campineiros, o arquirrival do Bugre vai fazer companhia na Série C do ano que vem. A Ponte Preta terminou a competição no 17º lugar, com 38 pontos e volta à Terceirona depois de 35 anos - disputou em 1990.

O terceiro paulista a cair foi o Ituano, que terminou em 18º lugar, com 37 pontos. A equipe rubro-negra amarga o segundo descenso em 2024, já que havia sido rebaixada no Campeonato Paulista. Em penúltimo lugar, com 36 pontos, o catarinense Brusque completa o quarteto de rebaixados.