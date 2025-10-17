menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPonte Preta

Promessa da Ponte Preta assina primeiro contrato profissional

Damião passou pelo São Paulo antes da chegada ao time de Campinas

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
18:07
Damião assinou primeiro contrato com a Ponte Preta (Foto: Divulgação)
imagem cameraDamião assinou primeiro contrato com a Ponte Preta (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos destaques das categorias de base da Ponte Preta, o atacante Damião assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. Aos 17 anos, ele fez grande temporada em sua categoria sub-17 e atua também no time sub-20.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Hoje é um dia muito especial. Assinar o meu primeiro contrato profissional é um sonho realizado. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória até aqui. Seguir trabalhando para conquistar grandes coisas — afirmou o atacante da Ponte Preta.

➡️Marcelo Fernandes nega atrito com o Guarani e celebra boa fase: ‘Nunca passei a perna em ninguém’

O jovem chegou ao clube este ano. No Campeonato Paulista Sub-17, anotou quatro gols em 10 jogos. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, teve grande participação na vitória contra o Ituano e contribuiu no resultado que levou a equipe às quartas de final da competição.

continua após a publicidade

Membro da forte geração 2008 da Macaca, Damião já atuou na base do São Paulo e foca agora na preparação da Ponte Preta sub-20 para a temporada 2026.

Atacante se destacou na equipe Sub-17 da Macaca (Foto: Divulgação)
Atacante se destacou na equipe Sub-17 da Macaca (Foto: Divulgação)

Ponte Preta no Paulistão Sub-17

A Ponte Preta encerrou sua participação no Campeonato Paulista Sub-17 com uma campanha de destaque. Ao longo de 24 jogos, a equipe conquistou 18 vitórias, empatou quatro vezes e sofreu apenas duas derrotas, somando um saldo impressionante de 62 gols marcados e 15 sofridos.

continua após a publicidade

Apesar do desempenho sólido, a equipe acabou eliminada na quarta fase, encerrando a temporada antes da fase decisiva.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias