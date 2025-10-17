Promessa da Ponte Preta assina primeiro contrato profissional

Um dos destaques das categorias de base da Ponte Preta, o atacante Damião assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. Aos 17 anos, ele fez grande temporada em sua categoria sub-17 e atua também no time sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Hoje é um dia muito especial. Assinar o meu primeiro contrato profissional é um sonho realizado. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória até aqui. Seguir trabalhando para conquistar grandes coisas — afirmou o atacante da Ponte Preta.

➡️Marcelo Fernandes nega atrito com o Guarani e celebra boa fase: ‘Nunca passei a perna em ninguém’

O jovem chegou ao clube este ano. No Campeonato Paulista Sub-17, anotou quatro gols em 10 jogos. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, teve grande participação na vitória contra o Ituano e contribuiu no resultado que levou a equipe às quartas de final da competição.

continua após a publicidade

Membro da forte geração 2008 da Macaca, Damião já atuou na base do São Paulo e foca agora na preparação da Ponte Preta sub-20 para a temporada 2026.

Atacante se destacou na equipe Sub-17 da Macaca (Foto: Divulgação)

Ponte Preta no Paulistão Sub-17

A Ponte Preta encerrou sua participação no Campeonato Paulista Sub-17 com uma campanha de destaque. Ao longo de 24 jogos, a equipe conquistou 18 vitórias, empatou quatro vezes e sofreu apenas duas derrotas, somando um saldo impressionante de 62 gols marcados e 15 sofridos.

continua após a publicidade

Apesar do desempenho sólido, a equipe acabou eliminada na quarta fase, encerrando a temporada antes da fase decisiva.