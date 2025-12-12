Com Rayan e Vegetti, Vasco alcança feito que não conseguia desde 2005

O Vasco venceu de virada o Fluminense por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, e largou na frente na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. A noite foi especial não só pelo resultado, mas também por um feito histórico alcançado pela dupla Rayan e Vegetti, que marcou os gols da vitória cruzmaltina.

continua após a publicidade

➡️Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025

O argentino Vegetti, autor do gol da virada, chegou a 27 gols na temporada e retomou a liderança na corrida pela artilharia do futebol brasileiro em 2025. Já Rayan empatou o placar para o Vasco e alcançou a marca de 20 gols no ano, consolidando-se como uma das principais revelações do país.

Com isso, o Vasco volta a ter dois jogadores com pelo menos 20 gols na mesma temporada, algo que não acontecia desde 2005, quando Alex Dias e Romário marcaram 30 gols cada, formando uma das duplas mais prolíficas do clube no século.

continua após a publicidade

Rayan e Vegetti comemoram gol do Vasco contra o Cruzeiro (Foto:Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

➡️ Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025

Após a partida, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, fez questão de valorizar a dupla adversária:

— Às vezes o Vegetti faz o gol e o Rayan faz gol. São jogadores que nos surpreendem. Nas duas ou três situações que eles tiveram, converteram.

Além da dupla, outro destaque estatístico chama atenção. Pela primeira vez desde 2016, o Vasco conta com três jogadores ultrapassando os 10 gols na temporada: Vegetti (27), Rayan (20) e Philippe Coutinho (10). A última vez em que isso tinha acontecido foi com Nenê (21), Thalles (13) e Riascos (10).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

A vitória dá moral ao elenco vascaíno, que reencontra o Fluminense neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, para definir o finalista da Copa do Brasil. Com vantagem no confronto, o Cruzmaltino joga por um empate para avançar, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente — vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.