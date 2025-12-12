Chegada de novo técnico a gigante do Brasileirão repercute: 'Bola da vez'

É oficial! O técnico Luis Castro assinou contrato com o Grêmio nesta sexta-feira (12). O ex-Botafogo e Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, esteve na última temporada no futebol dos Emirados Árabes Unidos, com o Al-Wasl FC.

continua após a publicidade

➡️ Neymar curte férias ao lado de Bruna Biancardi e amigos

A notícia da chegada do treinador ao Imortal viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores repercutiram ao retorno do português, que teve passagem de altos e baixos no Botafogo em 2022, ao futebol brasileiro.

A grande maioria dos torcedores do Grêmio se mostraram confiantes com a chegada do mister. A relação com o antigo treinador, Mano Menezes, se encontrava desgastada. Contudo, a decisão pelo português não foi unânime. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luis Castro no Grêmio

O Grêmio superou as pendências finais e fechou a contratação do técnico Luís Castro para a temporada de 2026. O português chega para substituir Mano Menezes, que deixou o comando da equipe gaúcha recentemente.

O trabalho mais recente do português foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 5 meses. Sob comando de Luís Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, tendo nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

continua após a publicidade

Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 tentos feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.