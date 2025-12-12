A organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, se reunirá com representantes do Ministério Público de São Paulo nesta sexta-feira (12), visando reverter a punição imposta pela Federação Paulista de Futebol (FPF) à torcida, que a proíbe de frequentar estádios até o final de 2026.

A sanção veio a público na quinta-feira (11) e passa a valer a partir do duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena, que decide a vaga na final da Copa do Brasil. A recomendação ocorre em resposta a uma briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo, no dia 20 de novembro, na capital paulista.

O Corinthians também entrou na jogada e emitiu uma nota oficial manifestando uma profunda insatisfação com a decisão do MP, que consideram uma medida 'desproporcional' e prejudicial ao clube alvinegro na reta final da Copa do Brasil. A decisão só será revertida com indicação do órgão.

- Entendo que a forma como a punição foi conduzida carece de maior investigação e equilíbrio. Recentemente a torcida assinou um termo de ajustamento de conduta e desde então cumpre rigorosamente com suas obrigações seja na Neo Química Arena, seja como torcida visitante. Sua presença nas arquibancadas junto às demais torcidas é parte essencial da atmosfera que identifica e alimenta o Corinthians, inspira atletas e transforma jogos em verdadeiros espetáculos populares - diz parte da nota assinada por Osmar Stabile, presidente do clube alvinegro.

Organizada está proibida de frequentar praças esportivas até o final de 2026 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Destaque do Corinthians

A festa da Fiel na vitória sobre Cruzeiro, na última quarta-feira (10), no Mineirão, foi valorizada por jogadores e membros da comissão técnica do Timão. Dorival Júnior, por exemplo, fez um agradecimento público em nome do grupo.

- A torcida impressiona pelo comportamento que tem, a força que eles fizeram para estar presentes. Isso tem que ser reconhecido, exaltado, e eu agradeço, em nome de todo o nosso grupo, pelo esforço que fizeram para vir incentivar a nossa equipe. Eu acho que isso é uma demonstração de um carinho acima do normal de uma torcida que não cessa em nenhum minuto sequer - disse o treinador em entrevista coletiva no Mineirão.

Próximo jogo

Corinthians e Cruzeiro decidem uma vaga na final da Copa do Brasil neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis, e tem a vantagem do empate.