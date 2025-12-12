Áudio do VAR de polêmica em Vasco x Fluminense é divulgado: 'Não há'

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta sexta-feira (12), o áudio da análise do VAR no lance envolvendo o goleiro Léo Jardim e o atacante Everaldo durante Vasco x Fluminense, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A jogada aconteceu no primeiro tempo, fora da área, e terminou com cartão amarelo para o goleiro vascaíno, decisão mantida após revisão da arbitragem de vídeo.

No entendimento da equipe comandada por Raphael Claus, Everaldo não avançava em direção clara ao gol no momento da falta, além de haver cobertura defensiva próxima. Por isso, o lance não foi enquadrado como impedimento de uma chance clara de gol, hipótese que poderia resultar em expulsão.

— A bola já tinha escapado, há dois jogadores na cobertura e não há direção clara para o gol. Ele perde o controle e os zagueiros têm possibilidade de disputar a jogada — afirmou Daniel Nobre Bins, árbitro de vídeo da partida, no áudio divulgado pela CBF.

O VAR avaliou que a infração foi caracterizada como temerária, justificando apenas a advertência com cartão amarelo. A análise considerou fatores como a direção da jogada, a dificuldade de domínio da bola e a posição dos defensores, critérios previstos na Regra 12 do livro de regras da IFAB.

Apesar das reclamações dos jogadores do Fluminense no momento do lance, a decisão de campo foi mantida. Na sequência da jogada, o Tricolor abriu o placar em cobrança de falta ensaiada, com Kevin Serna finalizando após escorada de Thiago Silva.

Fluminense x Vasco no domingo (14)

O Vasco, no entanto, reagiu na segunda etapa e virou o confronto com gols de Rayan e Vegetti, fechando o placar em 2 a 1 no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal.

Uma vitória do Fluminense por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfo por dois ou mais gols garante vaga direta na final. Empate ou nova vitória do Vasco classificam o Cruz-Maltino.