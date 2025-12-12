menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Vitor Roque ultrapassa jogador do Flamengo e se torna o mais valioso do futebol brasileiro

Jogador agora vale mais de R$ 200 milhões

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 12/12/2025
17:36
Vitor Roque, centroavante do Palmeiras
Vitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Vitor Roque, atacante do Palmeiras, se tornou o atleta mais valioso do futebol brasileiro com a última atualização do site "Transfermarkt", uma plataforma alemã especialista no mercado do futebol. O jogador ultrapassou Samuel Lino, do Flamengo, que veio do Atlético de Madrid e era o detentor do título de mais valioso do Brasil.

Após uma curta passagem na Europa, Vitor Roque retornou ao futebol brasileiro em fevereiro de 2025, quando chegou ao Palmeiras como a contratação mais cara da história do clube, por cerca de R$ 155 milhões. Vale também ressaltar que, com metas atingidas, o Verdão ainda pode ter que pagar mais 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) ao Barcelona. Antes da atualização mais recente do site, o atleta do Verdão valia, aproximadamente, 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Atualmente, Roque está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões).

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira
Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A valorização do atleta se deu pela convocação à Seleção Brasileira e também por alcançar a final da Libertadores. Além de Vitor Roque, outros jogadores do Brasileirão sofreram atualizações positivas. Rayan, do Vasco, se tornou o segundo jogador mais valioso da competição, além de se tornar o jogador sub-20 mais caro da competição, estimado em 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).

Veja quem são os 10 atletas mais valiosos do Brasileirão

    1.
  1. Vitor Roque (Palmeiras) – 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões)
    2. 2.
  2. Rayan (Vasco) – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões)
    3. 3.
  3. Kaio Jorge (Cruzeiro) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    4. 4.
  4. Danilo – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    5. 5.
  5. Yuri Alberto (Corinthians) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    6. 6.
  6. Flaco López (Palmeiras) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
    7. 7.
  7. Samuel Lino (Flamengo) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
    8. 8.
  8. Pedro (Flamengo) – 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões)
    9. 9.
  9. Léo Ortiz (Flamengo) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
    10. 10.
  10. Andreas Pereira (Palmeiras) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

