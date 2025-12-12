Vitor Roque, atacante do Palmeiras, se tornou o atleta mais valioso do futebol brasileiro com a última atualização do site "Transfermarkt", uma plataforma alemã especialista no mercado do futebol. O jogador ultrapassou Samuel Lino, do Flamengo, que veio do Atlético de Madrid e era o detentor do título de mais valioso do Brasil.

Após uma curta passagem na Europa, Vitor Roque retornou ao futebol brasileiro em fevereiro de 2025, quando chegou ao Palmeiras como a contratação mais cara da história do clube, por cerca de R$ 155 milhões. Vale também ressaltar que, com metas atingidas, o Verdão ainda pode ter que pagar mais 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) ao Barcelona. Antes da atualização mais recente do site, o atleta do Verdão valia, aproximadamente, 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Atualmente, Roque está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões).

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A valorização do atleta se deu pela convocação à Seleção Brasileira e também por alcançar a final da Libertadores. Além de Vitor Roque, outros jogadores do Brasileirão sofreram atualizações positivas. Rayan, do Vasco, se tornou o segundo jogador mais valioso da competição, além de se tornar o jogador sub-20 mais caro da competição, estimado em 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).

