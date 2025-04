A Ponte Preta derrotou o Confiiança de virada por 2 a 1, na tarde deste sábado (26), na Arena Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. Com o resultado, a equipe de Campinas está entre as equipes que jogaram três vezes e permanecem invictas da competição, com sete pontos. Maicon abriu o placar para o time anfirião, aos 21 minutos do primeiro tempo. Mas na etapa final, a "Macaca" virou o jogo com Elvis marcando duas vezes: primeiro empatando aos 17, e depois definindo aos 44, a um minuto do fim do tempo regulamentar.

O próximo compromisso da Ponte será em casa, no Moisés Lucarelli, diante do Anápolis, sábado que vem (dia 3 de maio). No mesmo dia, o Confiança vai a Maringá enfrentar o time da casa, no estádio Willie Davids.

Empate no duelo paranaense

Outras duas equipes que passaram a somar sete pontos em três rodadas foram as paranaenses Londrina e Maringá, que empataram por 1 a 1, também neste sábado, no londrinense estádio Vitorino Dias. O time visitante abriu o placar com apenas 20 segundos de bola rolando, marcado por Matheus Moraes. Mas aos 19 minutos da etapa final, Vitinho deixou tudo igual.

Antes de receber o Confiança pela quarta rodada da Série C, o Maringá volta as atenções para a Copa do Brasil, e enfrenta o Atlético-MG, nesta terça (29), em jogo de ida da terceira fase. O Londrina só joga na outra segunda, dia 5, quando visita o São Bernardo FC, no Estádio Primeiro de Maio, pela Terceirona.

Regulamento da Série C

Na Série C, após jogos de turno único (19 rodadas), classificam-se para a próxima fase as oito primeiras colocadas entre as 20 participantes. As quatro últimas caem para a Série D do ano que vem. As oito classificadas se dividem em dois grupos de quatro. onde jogam em turno e returno dentro de suas chaves. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B de 2026. Os campeões das chaves decidem o título em ida e volta.

