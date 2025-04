O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Cruzeiro, na 6ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais.

A lista dos jogadores convocados por Fábio Carille conta com algumas surpresas. A principal é a ausência de Lucas Piton, que foi preservado por conta do desgasto físico pela sequência de jogos. Outra novidade é a presença de Riquelme Avellar, lateral-esquerdo revelado pelo Vasco.

Lista de relacionados do Vasco para enfrentar o Cruzeiro

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Phillipe Gabriel;

Laterais: Avellar, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Sforza;

Meias: Coutinho, Paulinho e Zuccarello;

Atacantes: Alex Teixeira, Garré, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O Vasco também atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico. Além de Piton, Mauricio Lemos, Payet e Estrella seguem fora.

"Lemos: segue reabilitação da fratura na 12ª costela direita, evoluindo para trabalhos no campo.

Payet: segue em recuperação junto ao DESP da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Realiza atividades indoor e de força, sem dor.

Estrella: segue bem clinicamente. Realizou exame de imagem que evidenciou melhora significativa do edema ósseo.

Piton: devido ao desgaste físico pela sequência de jogos, o atleta será poupado dessa partida."