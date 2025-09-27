Ponte Preta arranca empate heroico e seca o Guarani por acesso antecipado na Série C
Equipe campineira só precisava vencer para garantir o acesso
A Ponte Preta empatou com o Náutico por 1 a 1, neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, e mantém o sonho do acesso antecipado para a Série C. A Macaca só precisava vencer para subir, mas saiu atrás no placar após Mezenga marcar para o Timbu. Nos acréscimos, Miguel marcou o primeiro gol da carreira e empatou o jogo.
A Macaca ainda pode garantir o acesso nesta rodada. Líder do Grupo B com 10 pontos, a equipe campineira agora precisa torcer por uma derrota do Guarani para confirmar a vaga na Série B da próxima temporada. O Bugre enfrenta o Brusque às 19h30 (de Brasília), em Santa Catarina.
Como foi o jogo?
O Moisés Lucarelli estava lotado para assistir o confronto da Ponte Preta. Confiante por ter vencido o Náutico em Recife, no primeiro turno, o clube campineiro se lançou ao ataque no início da partida. Com 37 segundos, Pacheco cruzou, a torcida reclamou que a bola bateu na mão do defensor do Náutico, mas o VAR recomendou o prosseguimento do jogo.
O Náutico cresceu no duelo e dominou as ações ofensivas até o final da primeira etapa. A melhor delas foi com o centroavante Bruno Mezenga, que dominou na grande área, chutou desequilibrado e Diogo Silva fez ótima defesa para salvar a Macaca.
A Ponte Preta voltou melhor no segundo tempo. Com mais presença no campo de ataque, a equipe ficou perto de abrir o placar aos 14 minutos. Após cruzamento de Elvis, Kevin cabeceou sozinho a e a bola passou raspando a trave esquerda.
A resposta do Náutico foi letal, aos 20 minutos, Hélio fez boa jogada, chutou e a bola pegou na mão de Léo Oliveira, zagueiro da Ponte Preta, na grande área. O árbitro assinalou pênalti após revisão do VAR. Bruno Mezenga cobrou e marcou para o Timbu.
A Ponte insistiu no ataque, mas não tinha dificuldades no ataque. Nos acréscimos, Serginho cruzou, Miguel cabeceou sozinho na área e empatou o duelo. Foi o primeiro gol do jovem como profissional.
O que vem por aí?
Brusque e Guarani se enfrentam ainda neste domingo (27), às 19h30 (de Brasília), em Santa Catarina. Em caso de derrota do Bugre, a Ponte Preta garante matematicamente o acesso à Série B do Brasileirão na próxima temporada.
No sábado (4), às 17h (de Brasília), o Náutico encara o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na mesma data, Às 19h30 (de Brasília), a Ponte Preta enfrenta o Brusque fora de casa, no Augusto Bauer.
