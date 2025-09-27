Melhores momentos: Fortaleza vence o Sport na Arena Castelão e respira na Série A
Partida aconteceu na Arena Castelão
O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), na Arena Castelão, valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe cearense foi marcado por Lucas Sasha.
O Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, subindo para 21 pontos. O Sport continua em 20º lugar, estacionado em 14 pontos.
Fortaleza supera o Sport em casa
Fortaleza e Sport travaram, na Arena Castelão, um duelo entre duas equipes que buscam escapar do rebaixamento na Série A. Os mandantes iniciaram o jogo dominando as ações, mas não criaram chances claras.
A etapa inicial neste sábado foi de muitas disputas no meio-campo. O Tricolor, que tinha a bola, tentava voltar a vencer na competição. Os pernambucanos buscavam sair em velocidade nos contra-ataques, sem grande eficácia.
Na reta final do 1º tempo, o time da casa abriu o placar. Lucas Sasha recebeu de Mancuso, pedalou na entrada da área e bateu de esquerda, sem chances para Gabriel. Assim, o Fortaleza foi para o intervalo com o 1 a 0 no placar.
No 2º tempo, o Fortaleza continuou no ataque em busca do segundo gol. O Sport teve duas chances de empatar o jogo, mas parou no goleiro João Ricardo, que retornou ao time após lesão.
Os pernambucanos melhoraram na partida após as mudanças de Daniel Paulista. Pelo lado tricolor, Martín Palermo promoveu a estreia de Guzmán. O atleta participou ao servir Herrera, que avançou pela esquerda e chutou para a defesa de Gabriel.
Deyverson quase ampliou para os cearenses, mas Luan Cândido salvou na linha. Na sequência, Mancuso bateu de fora e errou o alvo. Nos acréscimos, João Ricardo fez grande defesa em falta cobrada por Hyoran, evitando o empate. Assim, o 1 a 0 permaneceu no marcador.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 SPORT
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 27/09/2025 - 16h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lucas Sasha aos 44 min do 1º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Mancuso e Bruno Pacheco (FOR); Derik, Luan Cândido e Aderlan (SPO)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🏁 VAR: Daiane Muniz (SP)
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Guzmán); Yago Pikachu (Kuscevic), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Herrera).
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal (Hyoran), Rivera, Matheusinho (Ramírez) e Lucas Lima (Romarinho); Léo Pereira (Barletta) e Derik.
