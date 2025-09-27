Fortaleza recebe o Sport pela Série A; confira provável escalação

O Fortaleza recebe o Sport neste sábado (27), às 16h (de Brasília), valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo poderá ter um retorno importante na escalação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Ausência diante do Palmeiras, João Ricardo ainda é dúvida por conta de uma tendinite no ombro direito. Helton Leite, que atuou na partida em questão, é o provável titular. O lateral-direito Tinga segue fora com um edema muscular no adutor da coxa direita.

O zagueiro Brítez está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, a vaga ao lado de Ávila deve ser assumida por Kuscevic, que estava machucado e não atua desde agosto. Lucas Gazal, Marcelo Benevenuto e Cristovam completam as alternativas na zaga.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Fortaleza é punido pela Fifa por falsificação de documentos

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Moisés, que não atua desde abril, voltou a treinar com o grupo após sofrer nova lesão. Como o atacante está aprimorando a forma física, é improvável que uma titularidade aconteça.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o Sport é: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Lucas Gazal), Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu (Pochettino), Lucero e Breno Lopes.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza defende invencibilidade contra o Sport em casa

Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos como mandante. São 16 jogos em solo cearense, com oito triunfos do Fortaleza, um do Sport e sete empates. O único resultado positivo dos visitantes aconteceu em março de 1980, por 2 a 1, valendo pela Taça de Prata, competição a nível nacional. Nos 12 jogos seguintes, foram sete vitórias do Fortaleza e cinco empates.

Analisando todos o histórico do confronto, a vantagem passa a ser pernambucana. São 13 resultados positivos para o Sport, 11 para o Fortaleza e 12 igualdades em 36 jogos.