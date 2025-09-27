Coritiba seca rivais e pode sair do G-4 da Série B após quatro meses
Coxa fica de olho em jogos de Athletico e Novorizontino
O Coritiba passará o final de semana com o secador ligado diante dos times que brigam pelo acesso na Série B. O Coxa só joga pela 29ª rodada na segunda-feira (29) e pode sair do G-4 após quatro meses e meio.
O rival Athletico, quinto colocado, encara o Operário-PR no sábado (27), enquanto o Novorizontino, na quarta posição, enfrenta o Vila Nova no domingo (28), ambos em casa. O Furacão tem 45 pontos, e o Tigre do Vale possui 46 pontos.
A fase da dupla, inclusive, é bastante positiva. A equipe rubro-negra não perde há sete jogos, com um empate e seis vitórias consecutivas. Já o time paulista vem de três triunfos seguidos, todos com gols na reta final.
Por outro lado, o Coxa tem três derrotas, sendo duas seguidas, nos últimos cinco jogos. O Coritiba possui 47 pontos e torce contra os adversários para não dormir fora do G-4.
A última vez que o time alviverde saiu do grupo de acesso aconteceu na oitava rodada, na metade de maio. Depois disso, o Coritiba passou 20 rodadas consecutivas no G-4 e alternou a liderança com o Goiás.
O líder do momento é o Criciúma, invicto há oito partidas e com 49 pontos, a mesma pontuação do Esmeraldino. O Tigre, contudo, tem melhor saldo de gols (15 a 8).
- Eu sabia que momentos de oscilação aconteceriam dentro da competição. O nosso objetivo é o acesso e está tangível em nossas mãos. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar e, a partir de segunda-feira, dar uma resposta importante. Nós precisamos dar essa resposta - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva, após ser vaiado pela torcida.
Vale lembrar que o Coxa depende apenas de si para se manter no G-4, mesmo que saia momentâneamente no final de semana. O time alviverde volta a campo contra o Avaí na segunda-feira, às 19h30, na Ressacada.
Coritiba vê distância despencar para o 5º colocado da Série B
O Coxa viu a distância para o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, cair de oito pontos para dois pontos em um mês. Essa é a menor distância desde a 12ª rodada, há mais de três meses, quando ficou empatado em 21 pontos com o Cuiabá.
Nos últimos três meses, o Coritiba abriu oito pontos do quinto colocado na 16ª, 22ª e 25ª rodadas. No returno, contudo, o time alviverde caiu de 61,4% para 44,4% de aproveitamento e perdeu a gordura.
- Eu sabia que a reta final da Série B seria um campeonato à parte, disputado. Alguns adversários que estavam atrás, sabia que eles iam se recuperar, como aconteceu. A disputa está aberta, mas nós continuamos no G-4 - completou.
Posições do Coritiba na Série B por rodada
- 1ª rodada: 8º colocado
- 2ª rodada: 4º colocado
- 3ª rodada: 4º colocado
- 4ª rodada: 9º colocado
- 5ª rodada: 4º colocado
- 6ª rodada: 7º colocado
- 7ª rodada: 8º colocado
- 8ª rodada: 7º colocado
- 9ª rodada: 3º colocado
- 10ª rodada: 2º colocado
- 11ª rodada: 4º colocado
- 12ª rodada: 4º colocado
- 13ª rodada: 3º colocado
- 14ª rodada: 2º colocado
- 15ª rodada: 1º colocado
- 16ª rodada: 1º colocado
- 17ª rodada: 2º colocado
- 18ª rodada: 2º colocado
- 19ª rodada: 2º colocado
- 20ª rodada: 2º colocado
- 21ª rodada: 2º colocado
- 22ª rodada: 1º colocado
- 23ª rodada: 2º colocado
- 24ª rodada: 2º colocado
- 25ª rodada: 1º colocado
- 26ª rodada: 1º colocado
- 27ª rodada: 2º colocado
- 28ª rodada: 3º colocado
Próximos jogos do Coritiba na Série B
- Avaí x Coritiba: segunda (29), às 21h30, Ressacada
- Coritiba x Botafogo-SP: sexta (3), às 21h30, Couto Pereira
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
