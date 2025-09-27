Coritiba seca rivais e pode sair do G-4 da Série B após quatro meses

O Coritiba passará o final de semana com o secador ligado diante dos times que brigam pelo acesso na Série B. O Coxa só joga pela 29ª rodada na segunda-feira (29) e pode sair do G-4 após quatro meses e meio.

O rival Athletico, quinto colocado, encara o Operário-PR no sábado (27), enquanto o Novorizontino, na quarta posição, enfrenta o Vila Nova no domingo (28), ambos em casa. O Furacão tem 45 pontos, e o Tigre do Vale possui 46 pontos.

A fase da dupla, inclusive, é bastante positiva. A equipe rubro-negra não perde há sete jogos, com um empate e seis vitórias consecutivas. Já o time paulista vem de três triunfos seguidos, todos com gols na reta final.

Por outro lado, o Coxa tem três derrotas, sendo duas seguidas, nos últimos cinco jogos. O Coritiba possui 47 pontos e torce contra os adversários para não dormir fora do G-4.

A última vez que o time alviverde saiu do grupo de acesso aconteceu na oitava rodada, na metade de maio. Depois disso, o Coritiba passou 20 rodadas consecutivas no G-4 e alternou a liderança com o Goiás.

O líder do momento é o Criciúma, invicto há oito partidas e com 49 pontos, a mesma pontuação do Esmeraldino. O Tigre, contudo, tem melhor saldo de gols (15 a 8).

- Eu sabia que momentos de oscilação aconteceriam dentro da competição. O nosso objetivo é o acesso e está tangível em nossas mãos. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar e, a partir de segunda-feira, dar uma resposta importante. Nós precisamos dar essa resposta - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva, após ser vaiado pela torcida.

Vale lembrar que o Coxa depende apenas de si para se manter no G-4, mesmo que saia momentâneamente no final de semana. O time alviverde volta a campo contra o Avaí na segunda-feira, às 19h30, na Ressacada.

Coritiba vê distância despencar para o 5º colocado da Série B

O Coxa viu a distância para o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, cair de oito pontos para dois pontos em um mês. Essa é a menor distância desde a 12ª rodada, há mais de três meses, quando ficou empatado em 21 pontos com o Cuiabá.

Nos últimos três meses, o Coritiba abriu oito pontos do quinto colocado na 16ª, 22ª e 25ª rodadas. No returno, contudo, o time alviverde caiu de 61,4% para 44,4% de aproveitamento e perdeu a gordura.

- Eu sabia que a reta final da Série B seria um campeonato à parte, disputado. Alguns adversários que estavam atrás, sabia que eles iam se recuperar, como aconteceu. A disputa está aberta, mas nós continuamos no G-4 - completou.

Posições do Coritiba na Série B por rodada

1ª rodada: 8º colocado 2ª rodada: 4º colocado 3ª rodada: 4º colocado 4ª rodada: 9º colocado 5ª rodada: 4º colocado 6ª rodada: 7º colocado 7ª rodada: 8º colocado 8ª rodada: 7º colocado 9ª rodada: 3º colocado 10ª rodada: 2º colocado 11ª rodada: 4º colocado 12ª rodada: 4º colocado 13ª rodada: 3º colocado 14ª rodada: 2º colocado 15ª rodada: 1º colocado 16ª rodada: 1º colocado 17ª rodada: 2º colocado 18ª rodada: 2º colocado 19ª rodada: 2º colocado 20ª rodada: 2º colocado 21ª rodada: 2º colocado 22ª rodada: 1º colocado 23ª rodada: 2º colocado 24ª rodada: 2º colocado 25ª rodada: 1º colocado 26ª rodada: 1º colocado 27ª rodada: 2º colocado 28ª rodada: 3º colocado

