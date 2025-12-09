Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão na TV aberta na Globo, no streaming e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Cruzeiro x Corinthians!

No fim de semana, a Raposa conseguiu confirmar uma posição importante no Campeonato Brasileiro ao voltar a ficar entre os três primeiros colocados. Antes disso, a melhor colocação celeste havia sido no título brasileiro de 2014.

Matheus Pereira e Kaio Jorge - Cruzeiro x Grêmio DENIS DIAS/Gazeta Press

Além disso, o retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.

Enquanto isso, o Corinthians chega em um momento mais turbulento. O Alvinegro não vence há quatro partidas, somando dois empates, em 1 a 1 contra o Juventude e 2 a 2 contra o Botafogo, e derroas por 3 a 0 para o Cruzeiro e 2 a 1 para o Fortaleza. Entretanto, a última vitória foi em um jogo importante, no clássico contra o São Paulo.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

No entanto, Dorival Júnior pode ter duas boas notícias para o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. Rodrigo Garro e Yuri Alberto voltaram a treinar parcialmente com bola no CT Joaquim Grava. O argentino se recupera de um estiramento sóleo, músculo localizado na panturrilha, enquanto o atacante teve uma inflamação no adutor da perna esquerda. Além deles, Raniele sentiu dores no treino de terça-feira e virou dúvida na equipe.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

COPA DO BRASIL - SEMIFINAL

📆 Data e horário: quarta-feira (10/12), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada e streaming) e Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Maycon, André Carrillo, Breno Bidon (Garro); Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão)