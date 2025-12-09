Fred avalia início e projeta decisão no sub-17 do Fortaleza

Em sua primeira experiência como técnico, o ex-atacante Fred está comandando o sub-17 do Fortaleza. O Leão enfrentará o Vila Nova nesta quarta-feira (10), às 10h (de Brasília), valendo pelas quartas de final da Supercopa Capital da categoria.

O treinador falou a respeito do início de trajetória no Leão e das expectativas para o confronto decisivo. Nas oitavas, a equipe eliminou o Athletico-PR com uma vitória por 2 a 0.

— Tem sido dias intensos de muito trabalho. Jogamos a cada dois dias e, quando não temos jogo, procuramos trabalhar com os meninos, seja em treino, recuperação ou analisando em vídeo, o que precisamos melhorar para a próxima partida. Continuamos invictos, vencendo grandes equipes e firmes na busca do nosso objetivo - relatou.

Fred, técnico do sub-17 do Fortaleza (Foto: Samuel Reis/Fortaleza EC)

— É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos - disse o ex-atacante.

— Vamos enfrentar a equipe do Vila Nova nas quartas de final, uma equipe que vencemos na primeira fase mas que agora é outro campeonato. Um jogo de quartas de final, decidido em 90 minutos, onde o detalhe dará a vaga para o time melhor preparado. Esperamos fazer uma grande partida e chegar entre os quatro melhores desta competição - finalizou.

Queda interrompe marca histórica do Fortaleza

Com o rebaixamento, uma marca histórica do Fortaleza na Série A foi interrompida. Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana.