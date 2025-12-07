Premiação milionária justifica 'all-in' do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco tomou a decisão de não relacionar a maioria dos seus titulares para o último jogo do Brasileirão, neste domingo (7), contra o Atlético-MG, priorizando a Copa do Brasil. Com isso, pode acabar sacrificando uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. É claro que nada disso importará se o Cruz-Maltino erguer a taça, que ainda concede classificação direta para a Libertadores. No entanto, a premiação também justifica a escolha vascaína, até mesmo se ficar sem o troféu.

A presença na decisão do torneio mata-mata nacional renderia ao clube, no mínimo, mais R$ 33 milhões, algo próximo ao que pagou o título da Sula nesta temporada (R$ 34,5 milhões). A classificação contra o Fluminense na semifinal, portanto, já dá grandes motivos para celebração, mesmo que o Vasco não conquiste a Copa do Brasil posteriormente. A taça, por sua vez, concede premiação de R$ 77 milhões.

Eliminado nos playoffs da última edição da Sul-Americana, o Cruz-Maltino recebeu R$ 9,1 milhões em prêmios. Não ser uma competição tão rentável é mais um motivo para explicar o risco calculado do time carioca na última rodada do Brasileirão.

Premiações da Sul-Americana em 2025

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5 milhões) + US$ 115 mil (R$ 653 mil) por vitória

Vaga nas oitavas: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Disputa dos playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Vaga na semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

Valor obtido pelo Vasco: R$ 9,1 milhões (fase de grupos + duas vitórias + playoffs)

Premiações da Copa do Brasil em 2025

1ª fase: R$ 1.543.500

2ª fase: R$ 1.874.250

3ª fase: R$ 2.315.250

Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Valor obtido pelo Vasco até o momento: R$ 24,03 milhões

Premiações da Libertadores em 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128 milhões)

Situação do Vasco na última rodada do Brasileirão

Basta um empate com o Galo para o Vasco garantir vaga na Copa Sul-Americana (caso não vença a Copa do Brasil e a troque pela participação na Libertadores). Se for derrotado, porém, será ultrapassado pelo Atlético-MG e ainda pode perder posições para Santos, Ceará e Fortaleza.

Tabela antes da 38ª rodada (clube que disputam posições com o Vasco):

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Bragantino (9º) 48 14 + 10 Corinthians (10º) 46 12 - 5 Grêmio (11º) 46 12 - 7 Vasco (12º) 45 13 0 Atlético-MG (13º) 45 11 - 6 Santos (14º) 44 11 - 8 Ceará (15º) 43 11 - 4 Fortaleza (16º) 43 11 - 13

Relacionados do Vasco

Dos 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Mirassol na rodada passada, apenas quatro embarcaram para Belo Horizonte: o zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes, o meia Barros e o atacante Andrés Gómez. Os outros sete titulares (Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Pitón, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan) permaneceram no Rio de Janeiro. A partida acontece neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Possível calendário do Vasco até o fim da temporada

Domingo (07/12) - última rodada do Brasileirão

Atlético-MG x Vasco - 16h

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)

Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)

A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)

A definir