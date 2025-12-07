Premiação milionária justifica 'all-in' do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino poupará titulares contra o Atlético-MG no Brasileirão
O Vasco tomou a decisão de não relacionar a maioria dos seus titulares para o último jogo do Brasileirão, neste domingo (7), contra o Atlético-MG, priorizando a Copa do Brasil. Com isso, pode acabar sacrificando uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. É claro que nada disso importará se o Cruz-Maltino erguer a taça, que ainda concede classificação direta para a Libertadores. No entanto, a premiação também justifica a escolha vascaína, até mesmo se ficar sem o troféu.
A presença na decisão do torneio mata-mata nacional renderia ao clube, no mínimo, mais R$ 33 milhões, algo próximo ao que pagou o título da Sula nesta temporada (R$ 34,5 milhões). A classificação contra o Fluminense na semifinal, portanto, já dá grandes motivos para celebração, mesmo que o Vasco não conquiste a Copa do Brasil posteriormente. A taça, por sua vez, concede premiação de R$ 77 milhões.
Eliminado nos playoffs da última edição da Sul-Americana, o Cruz-Maltino recebeu R$ 9,1 milhões em prêmios. Não ser uma competição tão rentável é mais um motivo para explicar o risco calculado do time carioca na última rodada do Brasileirão.
Premiações da Sul-Americana em 2025
Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5 milhões) + US$ 115 mil (R$ 653 mil) por vitória
Vaga nas oitavas: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)
Disputa dos playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)
Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)
Vaga na semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)
Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)
Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)
Valor obtido pelo Vasco: R$ 9,1 milhões (fase de grupos + duas vitórias + playoffs)
Premiações da Copa do Brasil em 2025
1ª fase: R$ 1.543.500
2ª fase: R$ 1.874.250
3ª fase: R$ 2.315.250
Oitavas de final: R$ 3.638.250
Quartas de final: R$ 4.740.750
Semifinal: R$ 9.922.500
Vice-campeão: R$ 33.075.000
Campeão: R$ 77.175.000
Valor obtido pelo Vasco até o momento: R$ 24,03 milhões
Premiações da Libertadores em 2025
Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória
Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)
Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)
Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões)
Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões)
Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128 milhões)
Situação do Vasco na última rodada do Brasileirão
Basta um empate com o Galo para o Vasco garantir vaga na Copa Sul-Americana (caso não vença a Copa do Brasil e a troque pela participação na Libertadores). Se for derrotado, porém, será ultrapassado pelo Atlético-MG e ainda pode perder posições para Santos, Ceará e Fortaleza.
Tabela antes da 38ª rodada (clube que disputam posições com o Vasco):
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Bragantino (9º)
48
14
+ 10
Corinthians (10º)
46
12
- 5
Grêmio (11º)
46
12
- 7
Vasco (12º)
45
13
0
Atlético-MG (13º)
45
11
- 6
Santos (14º)
44
11
- 8
Ceará (15º)
43
11
- 4
Fortaleza (16º)
43
11
- 13
Dos 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Mirassol na rodada passada, apenas quatro embarcaram para Belo Horizonte: o zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes, o meia Barros e o atacante Andrés Gómez. Os outros sete titulares (Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Pitón, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan) permaneceram no Rio de Janeiro. A partida acontece neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Possível calendário do Vasco até o fim da temporada
Domingo (07/12) - última rodada do Brasileirão
Atlético-MG x Vasco - 16h
Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h
Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Fluminense x Vasco - 20h30
Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir
Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir
