Soteldo confirma favoritismo pela vaga de titular em Vasco x Fluminense

O Fluminense venceu o Bahia, garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores e viu, mais uma vez, Soteldo sair do banco para fazer diferença do jogo. Foi dele a jogada que desenhou o cruzamento perfeito para Thiago Silva fechar o placar no Maracanã. Mais um capítulo da recuperação do venezuelano em 2025 e um argumento forte para Zubeldía na hora de preencher a lacuna deixada pela suspensão de Canobbio para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

A atuação deste domingo mantém a sequência de boas entradas do camisa 7 justamente no momento em que o treinador mais precisava de alternativas. Contra o Grêmio, na terça-feira (2), Soteldo encerrou uma seca de mais de 400 dias com dois gols. Na visão da comissão, ele entregou exatamente o pacote que Canobbio costuma dar: intensidade na pressão, recomposição longa e poder de aceleração em transições.

A transformação do venezuelano não aconteceu da noite para o dia. Ele atravessou o ano inteiro entre lesões e dificuldade para encontrar ritmo. Foram quatro problemas musculares que quebraram processos e minaram a confiança. A pressão foi grande por conta da chegada durante o Mundial de Clubes e do valor investido. Nos bastidores, porém, havia convicção de que o desempenho apareceria quando ele voltasse a ter sequência e tranquilidade. Família, rotina de treinos e apoio interno foram elementos decisivos para sustentá-lo enquanto os minutos diminuíam e as críticas cresciam.

O cenário mudou na hora mais crítica da temporada. Sem Canobbio, Zubeldía começou a testar alternativas e encontrou em Soteldo a resposta mais clara, primeiro pela atuação em Porto Alegre, agora pela influência decisiva saindo do banco no Maracanã. Em três jogos, são quatro gols produzidos e uma sensação de retomada que o clube aguardava há meses.

Com o clássico contra o Vasco às portas, a tendência natural é que ele apareça entre os titulares. Se no início da temporada Soteldo parecia perder espaço, agora ele chega ao maior jogo do ano com confiança renovada.

Thiago Silva e Soteldo comemoram gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

Enquanto o Bahia fez seu último jogo da temporada, o Fluminense agora volta a atenção completamente para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco na quinta-feira (11), no Maracanã, com mando do Cruz-Maltino, às 20h (de Brasília). O jogo de volta é no domingo dia 14, às 20h30.