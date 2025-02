Pitaco do Guffo: onde Neymar pode render mais?

Neymar já jogou duas partidas, com 131 minutos em campo pelo Santos no Paulistão. Ainda não marcou gols. Eu sei que é muito pouco tempo para qualquer análise mais profunda, mas, com o que deu pra ver da equipe, já podemos projetar onde Neymar pode render mais no Peixe.

Muito se debateu antes da sua estreia, qual Neymar teríamos em 2025. Inclusive foi assunto da minha primeira coluna aqui no Lance. Será que deveria jogar centralizado como clássico camisa 10 servindo seus companheiros? Ou será que dava pra ter aquele Neymar driblador e vertical pra jogar pelo lado esquerdo?

Um time capenga pra esquerda

Observando os mapas e dados de Neymar nos jogos contra o Botafogo-SP e o Novorizontino (material da SportsBase, plataforma de dados esportivos parceira aqui da coluna), se comprova a ideia de que o time do Santos jogou para o Neymar. Isso quer dizer que quando com a posse da bola, os atletas do Peixe buscaram o camisa 10 em campo, levando o jogo pro lado esquerdo do campo na faixa central.

E pensando na possibilidade de entender onde Neymar pode render mais - e sabendo que o time deverá jogar pra ele cada vez mais ao longo da temporada - não resta dúvida que Neymar precisa estar perto do gol! Manter o craque mais atrasado ou lateralizado, é deixar a bola longe do gol adversário.

<em>Dados de Neymar na sua estreia - fonte: SportsBase</em>

Longe da área não fará gols

Na partida contra o Novorizontino, a posição média de Neymar foi mais à esquerda na faixa central. Não por acaso, o setor mais movimentado na construção santista: 29 passes progressivos foram feitos por ali, com 72% de acerto (círculo vermelho na imagem). De longe o setor com maior movimentação de bola do Santos na partida.

<em>Neymar chama o jogo para seu setor no campo - fonte: SportsBase</em>

Se a bola busca o setor onde está o camisa 10, não se pode dizer a mesma coisa da distribuição de passes de Neymar. Ele só acertou 1 passe para dentro da área do Tigre no jogo inteiro (ver mapa de passes acima). Se a ideia era que Neymar fosse o distribuidor de passes e criador de chances, não funcionou. Claro, pra sermos mais precisos, deveríamos também analisar a movimentação dos atacantes. O passe é a conjunção de quem o faz com quem o recebe.

Mas o fato é que longe da área, o jovem adulto Ney não fará os gols que dele se espera, e participará pouco da construção de chances para os companheiros. Onde Neymar pode render mais? Na minha opinião, Caixinha deveria pensar em como deixá-lo mais perto do gol adversário. Ou jogando como falso 9 ou como segundo atacante em um 4-4-2. Com certeza, esses posicionamentos favorecem mais as qualidades do craque santista.