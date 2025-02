Abel assume culpa pela irregularidade do Palmeiras no Paulistão

Frustrado com o empate do Palmeiras contra o Água Santa, Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pelo resultado em Brasília, mas reafirmou que seguirá usando o Paulistão como teste para o restante da temporada.

Após escalar força máxima no clássico contra o Corinthians, o treinador fez novo rodízio na equipe. Flaco López, que não havia sido relacionado no último jogo, foi titular no ataque.

- A irregularidade da equipe tem acontecido por conta das trocas que o treinador tem feito na equipe - disse Abel Ferreira em coletiva.

Com o resultado, o Palmeiras saiu da zona de classificação e não depende apenas de si para garantir vaga no mata-mata do Paulistão. Abel acredita que o time segue vivo na luta pelo tetracampeonato, mas acredita que é hora do elenco corresponder às expectativas em campo.

- É verdade que estamos fora da zona de classificação (para o mata-mata), queremos lutar pelo (título) Paulista outra vez. Eu entendo que todos tÊm olhos virados para o Palmeiras, mas como eu te disse, sabemos como estamos. É agora que temos que ver os jogadores que estão prontos - completou.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Outras respostas de Abel Ferreira

Retorno de Flaco López

– O Flaco é um jogador, e não é o único, que ainda não está na sua máxima forma física e nas tomadas de decisão, como foi hoje. Vocês gostam de individualizar, mas se eu deixei fora, foi porque ele não mereceu jogar.

Atuações do Palmeiras nos dois empates

– A forma que sofremos o gol é uma decisão individual. Concordo que hoje não jogamos bem, e não concordo que no último jogo (contra o Corinthians) não tenhamos jogado bem.

Próximo jogo do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, no Limeirão, pela nona rodada do Paulistão. Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira é o terceiro colocado do grupo D, dois atrás da Ponte Preta, primeira equipe na zona de classificação para o mata-mata. O São Bernardo lidera a chave.