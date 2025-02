Com Neymar ofuscado, Santos empata com Novorizontino pelo Paulistão

O Santos empatou com o Novorizontino por 0 a 0 na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), Neymar, que começou a partida no time titular, encontrou muita dificuldade para jogar. Afinal, contou com uma forte marcação do time mandante. Aliás, o time visitante esteve mais próximo da vitória do que o Peixe.

Com o resultado, o Santos na terceira posição do Grupo B, segue fora da zona de classificação. O Novorizontino, por sua vez, é o segundo do Grupo C. Os dois primeiros de cada grupo se classificam.

Como foi o jogo

Apesar do entusiasmo pelo Santos de Neymar, o Novorizontino foi predominante em campo no início do confronto. Foram pelo menos quatro chegadas de perigo do time da casa até os 20 minutos do primeiro tempo. Muito marcado, o camisa 10 do Peixe encontrou dificuldades para armar as jogadas, precisando ir buscar a bola no meio do campo, sempre com um marcador (ou mais) na cola. A melhor chance do Alvinegro Praiano foi aos 22', quando Guilherme, após jogada de Tiquinho Soares e Soteldo, viu Neymar dentro da área, mas o companheiro não chegou na bola.

O Novorizontino, por sua vez, teve a melhor oportunidade aos 27 minutos. Pablo Dyego recebe a bola de costas para o gol e deu um voleio. Brazão, no entanto, impediu o tento, que seria em "nível Puskás".

Guilherme durante o jogo contra o Novorizontino (Foto: Divulgação/Santos)

A equipe mandante voltou do intervalo na mesma pegada da etapa inicial, levando perigo ao gol de Brazão logo nos primeiros minutos. A resposta do Peixe foi aos 13', quando João Schmidt obrigou Airton a fazer grande defesa.

Apesar da expectatitva por Neymar, que jogou até os 29 minutos do segundo tempo (substituído por Gabriel Bontempo), o goleiro Gabriel Brazão foi o grande destaque do Santos. Afinal, se não fosse ele, o Peixe terminaria a partida com a derrota.

O que vem por aí para Santos e Novorizontino

O próximo compromisso do Santos será o clássico com o Corinthians na quarta-feira, fora de casa. Já o Novorizontino visita o Guarani na quinta. Ambos os jogos serão pelo Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 SANTOS

Campeonato Paulista - oitava rodada

🗓️ Data e horário: 9 de fevereiro de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Zé Ivaldo e João Basso (SAN)

⚽ ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Rafael Donato, Patrick e Dantas; Pablo Dyego, Robson (Nathan), Luis Oyama (Willian Freitas), Jean Irmer e Waguinho; Fábio Matheus (Airton Moisés) e Patrick Brey (Matheus Frizzo).

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil (João Basso) e Vinicius Lira; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares (Lucas Meirelles).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

4️⃣ Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana

🖥️ VAR: Vinicius Furlan