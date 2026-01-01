O Fortaleza está se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Copinha terá início na próxima sexta-feira (2) e a estreia tricolor será no domingo (4).

O Leão está no Grupo 23 do torneio, juntamente com Centro Olímpico-SP, Confiança-PB e União Mogi-SP. Os dois primeiros colocados da chave avançarão ao mata-mata. Em 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase.

Veja a agenda de jogos do Fortaleza na Copinha 2026:

Fortaleza x Centro Olímpico-SP : domingo (4), 13h (de Brasília), no Estádio Nogueirão

: domingo (4), 13h (de Brasília), no Estádio Nogueirão Confiança-PB x Fortaleza: quarta-feira (7), 15h15 (de Brasília), no Estádio Nogueirão

quarta-feira (7), 15h15 (de Brasília), no Estádio Nogueirão União Mogi-SP x Fortaleza: sábado (10), 15h15 (de Brasília), no Estádio Nogueirão

Bruninho, volante do Fortaleza, em partida contra o Sport (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Bruninho é destaque do time para a Copinha

O meio-campista Bruninho é uma das grandes apostas na base do Fortaleza. Com títulos estaduais e até uma aparição na equipe profissional do Leão, o atleta de 20 anos está inscrito para a disputa da Copinha de 2026.

Natural de Barra de Guabiraba (PE), Bruno César Pereira Silva iniciou a sua carreira como profissional já em 2022, jogando pelo Porto-PE. Em abril de 2024, o volante foi emprestado ao Tricolor com uma opção de compra.

Essa opção de compra foi exercida tempos depois, como apurou o Lance!. Assim, o contrato atual de Bruninho vai até 2027. Tido como uma joia na base, o jogador venceu duas vezes o Campeonato Cearense sub-20 (2024 e 2025).

A estreia no profissional do Leão aconteceu no último mês de abril, pela Série A. O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a titularidade de Bruninho no empate em 0 a 0 contra o Sport, fora de casa. Depois da boa atuação, o atleta voltou às partidas com o sub-20.