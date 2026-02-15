Grandes classificam e equipe de Série B cai: veja as definições da primeira fase do Campeonato Mineiro
Nesse sábado (14) foram disputas as partidas da última rodada do Campeonato Mineiro 2026. Com isso, já estão definidos os confrontos das semifinais, e também as equipes que foram rebaixadas para o módulo 2 do estadual.
De acordo com o regulamento do Campeonato Mineiro, as semifinais serão disputadas entre o melhor primeiro colocado geral contra o melhor segundo colocado, enquanto o segundo melhor primeiro colocado enfrentará o terceiro melhor primeiro colocado da classificação geral. Já as duas equipes com as piores campanhas ao longo da competição foram rebaixados para a segunda divisão do estadual.
Sendo assim os confrontos da semifinais serão Cruzeiro contra Pouso Alegre e Atlético contra América. Já Athletic e Democrata foram rebaixadas. As datas e horários dos duelos de semifinais serão organizados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) nos próximos dias.
Curiosidades sobre a final do Campeonato Mineiro em jogo único
Os times se que se classificarem para a final disputarão a decisão em jogo único, e essa partida traz algumas dúvidas. A principal delas é sobre a questão da torcida única em Minas Gerais. Nos últimos dois anos, os clássicos entre Cruzeiro e Atlético-MG foram realizados com torcida única.
Segundo os parágrafos 4º e 5º do Artigo 18 do Regulamento Específico da Competição, a carga de ingressos da final será dividida igualmente entre as equipes. Porém, se na data da decisão houver alguma proibição por parte do Governo, o time com melhor campanha terá a carga total de ingressos.
– A carga de ingressos destinada aos clubes finalistas será dividida igualmente entre eles, salvo acordo em sentido diverso entre os clubes envolvidos e a FMF. Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante, por motivo de segurança ou por declaração de calamidade pública pelas autoridades (Municipal, Estadual ou Federal), será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória – diz o regulamento.
