Spinelli segue tradição argentina no Vasco e vira xodó em 51 minutos

Em apenas 51 minutos em campo, o atacante argentino Claudio Spinelli já escreveu o primeiro capítulo de sua história com a camisa do Vasco da Gama — e com roteiro digno da tradição recente de goleadores hermanos em São Januário. Bastou um toque na bola nas quartas de final do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, para igualar o marcador e incendiar a torcida. O empate levou a decisão para os pênaltis e abriu caminho para a classificação cruz-maltina.

Spinelli atuou por 25 minutos neste sábado (14), diante do Volta Redonda, e já havia somado outros 26 minutos na rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Tempo suficiente para conquistar o status de xodó do torcedor vascaíno, que viu no argentino oportunismo e presença de área — características valorizadas na Colina. Antes mesmo dele entrar em campo, os gritos por seu nome já ecoavam na arquibancada de São Januário.

A identificação rápida segue um padrão. Desde 2018, o Vasco tem mantido em seu elenco um atacante argentino que, mais do que números, constrói forte relação com a arquibancada. Em 2018 e 2019, foi a vez de Maxi López, contratado junto à Udinese e com passagem pelo River Plate. Em duas temporadas, disputou 38 partidas, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências.

Na sequência, entre 2020 e 2021, Germán Cano chegou ao clube após passagem pelo Independiente Medellín e se tornou um dos grandes nomes do Vasco: 101 jogos, 43 gols e quatro assistências. O jogador ficou marcado por grandes partidas e gestos em comemorações de gols.

De 2023 a 2025, Pablo Vegetti, contratado junto ao Belgrano, assumiu o protagonismo. Foram 143 partidas, 60 gols e seis assistências, consolidando-se como referência ofensiva até sua saída. Saiu do clube para defender o Cerro Porteño e em sua despedida deixou lágrimas em uma partida do Gigante da Colina em São Januário.

Em 2026, após a despedida de Vegetti, o Vasco voltou ao mercado sul-americano e buscou Spinelli, que defendia o Independiente del Valle. Eleito o melhor atacante do Equador em 2025, o argentino chegou há menos de uma semana, em negociação de cerca de US$ 2 milhões, cercado por expectativa.

- Tenho que aprender a me adaptar a este futebol, entender o professor. Que os companheiros me conheçam melhor. São cinco dias que estou aqui. Tudo muito rápido - disse o jogador.

Com apenas 51 minutos disputados, Spinelli já entregou seu cartão de visitas. Se mantiver o roteiro dos antecessores, o Vasco pode ter encontrado mais um capítulo de sucesso na linhagem recente de artilheiros argentinos em São Januário.