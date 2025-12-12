Vasco fecha Brasileirão com mais de oito toneladas de resíduos destinados à reciclagem em São Januário

O Vasco da Gama encerrou o Brasileirão com um importante marco ambiental fora das quatro linhas. Desde agosto, o estádio de São Januário passou a contar com a operação do Projeto Recicla Junto, idealizado pela Cristalcopo, que já retirou mais de oito mil quilos de resíduos recicláveis durante as partidas, garantindo a destinação correta por meio da cooperativa local Carioca Recicla.

A parceria, inédita no estádio vascaíno, reúne ainda o apoio da Eco Ventures Brasil, reforçando uma cadeia sustentável que envolve coleta, triagem e reciclagem do lixo produzido pelos torcedores em dias de jogo. Segundo os responsáveis pela ação, o objetivo é transformar São Januário em referência de sustentabilidade entre os clubes brasileiros.

O Recicla Junto tem ampliado sua atuação no futebol nacional. Em 2025, somente em São Januário e no estádio Heriberto Hulse — casa do Criciúma —, o projeto acumulou mais de 40 mil quilos de resíduos coletados, número que representa um crescimento expressivo de 166% em relação a 2024. Desde sua criação, a iniciativa já contabiliza mais de 482 mil quilos de resíduos destinados à reciclagem.

Equipe da Recicla Junto em São Januário (Foto: Foto: Divulgação / Cristalcopo)

Para Augusto Freitas, presidente-executivo da Cristalcopo e fundador do projeto, o avanço registrado neste ano reforça o potencial transformador das ações ambientais dentro do esporte.

- Esse ano foi muito importante para nós do Recicla Junto. Fechar uma parceria com o Vasco tem sido essencial para o crescimento da iniciativa e para sua expansão. Sonhamos alto e planejamos que 2026 seja cada vez mais sustentável, e que os estádios se tornem, cada vez mais, agentes transformadores - afirmou.

