Corinthians

MP mantém punição e organizada do Corinthians segue proibida de ir aos estádios

Gaviões da Fiel não poderá frequentar praças esportivas até o final de 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 12/12/2025
22:07
Torcida do Corinthians na Neo Química Arena
imagem cameraMP manteve punição para organizada do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/Gazeta Press)
A torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, informou nesta sexta-feira (12) que foi mantida a recomendação do Ministério Público de São Paulo que determina a suspensão da presença da organizada em todas as praças esportivas até o fim de 2026.

Representantes da Gaviões se reuniram com o Ministério Público, na tentativa de reverter a punição, mas a decisão não foi alterada. Com isso, a sanção segue válida e passa a valer a partir do duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil.

Em nota, a organizada afirmou que continuará trabalhando para tentar reverter a medida e garantir o retorno da torcida aos estádios com bandeiras, faixas e vestimentas. Apesar da manutenção da punição, a Gaviões convocou os torcedores para apoiar o Corinthians na decisão, com roupas pretas, ou a 'camisa da proibição', que não leva o emblema da instituição.

Corinthians 2 x 0 Santos - 2021 - Gaviões da Fiel
Organizada está proibida de frequentar estádios até o fim de 2026 (Foto: Maurício Lopes/Corinthians)

Decisão

A punição foi imposta pela FPF (Federação Paulista de Futebol), após recomendação do Ministério Público de São Paulo. A indicação do órgão foi motivada uma briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo, ocorrida no dia 20 de novembro, na capital paulista. O clube alvinegro Corinthians se manifestou publicamente insatisfação com a decisão, classificada como desproporcional, e afirmou que a reversão depende de nova indicação do Ministério Público.

- Entendo que a forma como a punição foi conduzida carece de maior investigação e equilíbrio. Recentemente a torcida assinou um termo de ajustamento de conduta e desde então cumpre rigorosamente com suas obrigações seja na Neo Química Arena, seja como torcida visitante. Sua presença nas arquibancadas junto às demais torcidas é parte essencial da atmosfera que identifica e alimenta o Corinthians, inspira atletas e transforma jogos em verdadeiros espetáculos populares - diz parte da nota assinada por Osmar Stabile, presidente do clube alvinegro.

