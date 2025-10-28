Hernán Crespo fica no São Paulo em 2026? O que se sabe até agora

O São Paulo ainda olha com atenção para a temporada 2025 com foco em garantir a vaga na Copa Libertadores, mas praticamente em novembro, o clube também começa a discutir quais serão os próximos passos pensando no ano que vem também.

continua após a publicidade

Em entrevista de imprensa após a vitória contra o Bahia, que encerrou um jejum incômodo do Tricolor, Hernán Crespo foi questionado sobre seu futuro e deixou alguns pontos em aberto na sua resposta.

- Não vou falar, não vou dar minha opinião sobre o que o presidente fala, por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025, quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo. Não sei se fico, acho que sim, mas não sei - disse o argentino.

continua após a publicidade

No mais, isso não significa que o clima está abalado ou algo do gênero. Crespo tem uma boa relação com a diretoria e com o elenco, assim como sua comissão. A única questão é o foco no futebol e nos resultados até o final da temporada.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na nona colocação, o Tricolor soma 41 pontos. No domingo, enfrenta o Vasco, que soma um ponto a mais e está no oitavo lugar. As duas equipes brigam pela aproximação do G6 - e a sonhada vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Bahia quer manter Rodrigo Nestor, e São Paulo pode receber valor milionário

Crespo tem forte identificação com o São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo terá reunião para definir o planejamento

Com a presença de Hernán Crespo, o São Paulo fará uma reunião nesta quarta-feira (29) com membros da diretoria para discutir questões iniciais pensando na próxima temporada. Recentemente, Julio Casares e Marcio Carlomagno migraram seus expedientes do Morumbis para o SuperCT, pensando em se aproximar e acompanhar o elenco de perto.

Existe um clima de tranquilidade sobre o futuro de Crespo no time. O técnico retornou em junho deste ano e tem contrato até dezembro de 2026.