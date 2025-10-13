Luciano de saída? Entenda a situação do jogador do São Paulo

O nome de Luciano voltou a circular em conversas que dizem respeito ao seu futuro no São Paulo. Uma das principais peças do ataque do time, nomes de equipes como Vasco e times da Arábia Saudita teriam entrado em questão. O Lance! apurou sobre o assunto.

No Tricolor, Luciano tem contrato até o fim de 2026. Sobre o Vasco, nada formal chegou ao clube paulista e uma eventual saída é tratada como distante. No time do Rio de Janeiro, pesa a boa relação entre Fernando Diniz e o jogador. Em equipes assumidas por Diniz, o nome de Luciano costuma ser ventilado, porém, no momento, a possibilidade de uma transferência para o Vasco é considerada remota.

A equipe vascaína busca contratações que cheguem por empréstimo e com opção de compra, o que não é visado pelo São Paulo para liberar atletas no momento.

Recentemente, Luciano chegou a entrar na mira de outras equipes. Na última temporada, o Santos, por exemplo, teria tentado uma forte investida, mas na época o São Paulo não pensava em liberar Luciano para times brasileiros, algo que também existe como noção atualmente.

Nos últimos anos, o camisa 10 também ventilou em equipes da Arábia Saudita. Inclusive, em 2023, Luciano recusou uma proposta considerada altíssima que partiu do Damac Saudi Club por desejo próprio.

Caso tivesse aceitado, o São Paulo receberia 3,5 milhões euros (cerca de 181 milhões de reais na cotação atual). Luciano também receberia um salário milionário, estimado em 3 milhões de euros por ano, o que em reais seria aproximadamente 155 milhões.

Às vésperas da final da Copa do Brasil de 2023, Luciano optou pela permanência com foco na competição, título que o clube conquistou. O desempenho do atacante segue monitorado por mercados externos a cada temporada.

Luciano tem contrato até o final de 2026 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Luciano na temporada

Ao todo, são seis anos de Luciano no São Paulo. Neste ano, são 13 gols e seis assistências. Falando em conquistas, o camisa 10 foi campeão, além da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista de 2021 (ajudando a decidir a final) e da Supercopa de 2024, contra o Palmeiras.