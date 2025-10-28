Libertadores ainda é possível? Veja as chances do São Paulo no Brasileirão
São Paulo ainda pode garantir vaga na Libertadores? Entenda os cenários
O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0 no sábado (25) e chegou aos 41 pontos na tabela. Longe do Z4, mas ainda na briga para se aproximar do G6, está na nona colocação. São seis pontos a menos que o Botafogo, sexto colocado. Entenda quais as chances de classificação do time de Hernán Crespo na Libertadores.
O Tricolor quer a vaga na Copa Libertadores ano que vem e entende que o G6 é prioridade. Inclusive, a diretoria prometeu até mesmo o pagamento de um "bicho" como premiação em caso de classificação.
Luta pela Libertadores
O São Paulo foca em garantir a classificação para a Copa Libertadores com resultados bons nas próximas rodadas. Contra o Bahia, encerrou um jejum de três jogos sem vencer, algo que estava incomodando a equipe.
➡️Reencontro à vista: a noite em que Hernán Crespo eliminou o Vasco
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no momento, são 8,8% de chances de garantir vaga no continental. Quanto a classificação na Copa Sul-Americana, os sinais são mais positivos. Segundo o mesmo levantamento, são 79,5% de chance de garantir.
Chance de rebaixamento
O medo do rebaixamento não era algo tão discutido. Mesmo que nas últimas duas rodadas, o São Paulo tivesse ficado a poucos pontos das equipes que abriam o Z4, não foi algo tão comentado ou temido.
Hoje, a probabilidade é praticamente irrisória. São 0,19% apenas de chance do Tricolor cair, algo que nunca aconteceu na sua história.
O São Paulo volta a campo no domingo, dia 2 de novembro, contra o Vasco. As equipes jogam às 20h30 (de Brasília), em São Januário.
