menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Libertadores ainda é possível? Veja as chances do São Paulo no Brasileirão

São Paulo ainda pode garantir vaga na Libertadores? Entenda os cenários

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
13:18
São Paulo elenco São Paulo x Mirassol Brasileirão
imagem cameraTricolor está na nona colocação da tabela do Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0 no sábado (25) e chegou aos 41 pontos na tabela. Longe do Z4, mas ainda na briga para se aproximar do G6, está na nona colocação. São seis pontos a menos que o Botafogo, sexto colocado. Entenda quais as chances de classificação do time de Hernán Crespo na Libertadores.

continua após a publicidade

O Tricolor quer a vaga na Copa Libertadores ano que vem e entende que o G6 é prioridade. Inclusive, a diretoria prometeu até mesmo o pagamento de um "bicho" como premiação em caso de classificação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo busca vaga na Copa Libertadores para o ano que vem (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
São Paulo busca vaga na Copa Libertadores para o ano que vem (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Luta pela Libertadores

O São Paulo foca em garantir a classificação para a Copa Libertadores com resultados bons nas próximas rodadas. Contra o Bahia, encerrou um jejum de três jogos sem vencer, algo que estava incomodando a equipe.

continua após a publicidade

➡️Reencontro à vista: a noite em que Hernán Crespo eliminou o Vasco

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no momento, são 8,8% de chances de garantir vaga no continental. Quanto a classificação na Copa Sul-Americana, os sinais são mais positivos. Segundo o mesmo levantamento, são 79,5% de chance de garantir.

Chance de rebaixamento

O medo do rebaixamento não era algo tão discutido. Mesmo que nas últimas duas rodadas, o São Paulo tivesse ficado a poucos pontos das equipes que abriam o Z4, não foi algo tão comentado ou temido.

continua após a publicidade

Hoje, a probabilidade é praticamente irrisória. São 0,19% apenas de chance do Tricolor cair, algo que nunca aconteceu na sua história.

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 2 de novembro, contra o Vasco. As equipes jogam às 20h30 (de Brasília), em São Januário.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias