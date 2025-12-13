Vasco busca manter histórico quase perfeito após abrir vantagem Copa do Brasil
Gigante da Colina foi eliminado apenas uma vez após sair na frente no jogo da ida
O Vasco da Gama chega ao segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2025 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, colocou o Cruzmaltino em posição privilegiada para buscar o título e, de quebra, repetir um cenário que historicamente quase sempre terminou com comemoração vascaína.
Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos mata-mata da Copa do Brasil 33 vezes ao longo de sua história. Dessas, 32 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi exatamente de um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Fluminense na última quinta-feira (11).
A única exceção ocorreu há mais de duas décadas. Em 2002, o Vasco abriu vantagem sobre o São Paulo ao vencer por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário. Na volta, porém, o time então comandado por Evaristo de Macedo acabou atropelado: 4 a 0 para o Tricolor Paulista, com gols de Beletti, Souza, Kaká e Reinaldo, decretando a única eliminação cruzmaltina após triunfo no jogo inicial.
➡️Com Rayan e Vegetti, Vasco alcança feito que não conseguia desde 2005
Com esse histórico imponente, a equipe de Fernando Diniz entra em campo neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, para tentar transformar a vantagem em classificação.
➡️Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025
O ambiente é de confiança, mas o clássico promete intensidade e emoção. O Fluminense, por sua vez, tenta repetir o feito histórico que apenas o São Paulo conseguiu até hoje: reverter um cenário que quase sempre sorri para o Gigante da Colina.
