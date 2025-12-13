menu hamburguer
Vasco

Vasco busca manter histórico quase perfeito após abrir vantagem Copa do Brasil

Gigante da Colina foi eliminado apenas uma vez após sair na frente no jogo da ida

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
05:30
Vegetti Vasco
imagem cameraVegetti comemora gol da vitória contra o Fluminense (Foto: Peter Ilicciev/AGENCIA ENQUADRAR)
O Vasco da Gama chega ao segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2025 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, colocou o Cruzmaltino em posição privilegiada para buscar o título e, de quebra, repetir um cenário que historicamente quase sempre terminou com comemoração vascaína.

Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos mata-mata da Copa do Brasil 33 vezes ao longo de sua história. Dessas, 32 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi exatamente de um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Fluminense na última quinta-feira (11).

A única exceção ocorreu há mais de duas décadas. Em 2002, o Vasco abriu vantagem sobre o São Paulo ao vencer por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário. Na volta, porém, o time então comandado por Evaristo de Macedo acabou atropelado: 4 a 0 para o Tricolor Paulista, com gols de Beletti, Souza, Kaká e Reinaldo, decretando a única eliminação cruzmaltina após triunfo no jogo inicial.

Fernando Diniz Rayan VAsco
Rayan comemora gol do Vasco com Fernando Diniz (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Com esse histórico imponente, a equipe de Fernando Diniz entra em campo neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, para tentar transformar a vantagem em classificação.

O ambiente é de confiança, mas o clássico promete intensidade e emoção. O Fluminense, por sua vez, tenta repetir o feito histórico que apenas o São Paulo conseguiu até hoje: reverter um cenário que quase sempre sorri para o Gigante da Colina.

