Dupla preocupa o Corinthians às vésperas da decisão contra o Cruzeiro

O Corinthians encara o Cruzeiro no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química. Será o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Dorival Júnior convive com a expectativa de contar com dois titulares para a partida: Yuri Alberto e Raniele.

O atacante sentiu dores na região do adutor da perna esquerda e precisou ser substituído aos 19 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 do Timão contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes do triunfo, Yuri Alberto havia sido poupado de duas partidas por uma sobrecarga na região.

O Corinthians divulgou que Yuri Alberto seria reexaminado na sexta-feira (12), mas não apresentou nenhum diagnóstico. O atacante é o artilheiro do clube alvinegro na temporada com 18 gols marcados. Caso não conte com o camisa 9, a tendência é que Dorival Júnior escale Gui Negão em seu lugar.

No meio de campo, a dúvida é sobre Raniele. O volante não foi relacionado no primeiro jogo das semifinais, devido a um edema no tornozelo esquerdo. O atleta segue trabalhando e será reavaliado até o confronto. Em seu lugar, José Martínez fez uma boa partida.

Corinthians vive a expectativa de contar com Yuri Alberto para a decisão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Vantagem do Corinthians

No primeiro jogo, deu Timão. Os comandados de Dorival Júnior venceram após Memphis balançar as redes e garantiram a vantagem do empate no duelo de volta. Em caso de vitória por um gol de diferença do Cruzeiro, a decisão será nas penalidades.

O Corinthians ainda não sofreu gols na atual edição da competição, em que eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense na trajetória. Ao todo, foram sete jogos. O adversário na final saíra do confronto entre Fluminense e Vasco. O Cruzmaltino venceu o jogo de ida por 2 a 1.