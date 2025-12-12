Ceará anuncia a contratação do técnico Mozart para 2026

O Ceará anunciou a contratação do técnico Mozart para a temporada 2026, quando o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A nota oficializando o acordo foi publicada na noite desta sexta-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Mozart iniciou a sua trajetória como técnico no CSA. Depois, passou por Chapecoense, Cruzeiro e Atlético-GO até chegar ao Mirassol. Na equipe paulista, obteve o acesso para a Série A de 2025. Já neste ano, o profissional venceu a Série B com o Coritiba.

O técnico de 46 anos assinou um vínculo até o fim da próxima temporada. Também desembarcarão em Porangabuçu os auxiliares técnicos Dênis Iwamura e Edu Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes

Mozart foi campeão da Série B com o Coritiba (Foto: Rafael Ianoski/Coritiba EC)

— Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande. Nossa missão é construir um ambiente vencedor, entregar dedicação, desempenho, resultados e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial. Aqui começa uma caminhada de coragem, foco e trabalho duro em busca do retorno - disse Mozart ao site oficial do Vovô.

O Ceará não buscava um novo treinador desde a metade da temporada 2024, quando trouxe Léo Condé. O profissional obteve um acesso e um título estadual, mas a campanha irregular no Brasileirão terminou com o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Atacante deixa o Ceará e fecha com adversário da Série B

Campanha de Mozart na Série B

O Coritiba de Mozart foi campeão da Série B com 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39).

O treinador tinha manifestado o desejo de permanecer no clube paranaense, mas as negociações não se concretizaram. Assim, o Coxa anunciou a saída ao fim do campeonato.