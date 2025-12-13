Mesmo com frustrações acumuladas, não há dúvidas que o Bahia fez uma temporada histórica em 2025. Além de se reafirmar como uma força nacional, voltou a despontar na principal competição do continente e mostrou que vai dar trabalho nos próximos anos. Um dos responsáveis diretos pelas boas marcas alcançadas pelo Tricolor é o volante Jean Lucas, destaque do time comandado por Rogério Ceni.

Jean Lucas, por sinal, foi o grande nome do Bahia na Libertadores, competição que o clube voltou a disputar depois de 36 anos. Autor de quatro gols, ele se tornou o vice-artilheiro do Tricolor na história do torneio, só atrás do ex-atacante Charles, que balançou as redes seis vezes.

Essa também foi a temporada que Jean Lucas mais fez jogos como profissional, com 61 ao todo, mesmo número de 2024. A diferença é que 60 foram pelo Bahia, enquanto um deles foi pela seleção brasileira. O volante marcou sete gols e deu três assistências, o suficiente para fazer de 2025 o melhor ano da sua carreira.

— Foi o ano mais especial da minha carreira, por tudo. Fico feliz pelos títulos, pelos grandes jogos que fizemos, pelas conquistas, pelos companheiros e pela sequência de um trabalho que vem sendo construído com seriedade. Esse grupo é muito comprometido e tem fome de ganhar — afirmou o volante.

Jean Lucas convocado pela primeira vez

Jean Lucas, do Bahia, em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Sem dúvidas, um fator que fez a diferença para tamanho entusiasmo de Jean Lucas foi a convocação para a seleção brasileira no final de agosto. A vaga veio de "surpresa" com a confirmação da lesão de Joelinton, mas caiu como uma luva para ele, que foi chamado para a Seleção principal pela primeira vez e interrompeu um hiato de 34 anos sem jogadores do Bahia na vestindo a camisa verde e amarela. Além disso, desde 2017 um atleta que atuava no Nordeste não era chamado para defender o Brasil.

Jean participou durante cerca de 17 minutos da partida contra a Bolívia, em Elto, pela última rodada das Eliminatórias.

— Vestir a camisa da Seleção Brasileira e representar o Bahia e o povo baiano é algo que eu sempre sonhei. Viver tudo isso na prática é marcante e inesquecível. Só tenho a agradecer a Deus, ao clube, aos torcedores e a todos que fizeram parte desse ano tão importante para mim — celebrou.

Com contrato até dezembro de 2028, Jean Lucas mantém o status de destaque no Bahia e segue como uma das principais peças do time para, quem sabe, voltar a encantar Ancelotti em ano de Copa do Mundo.