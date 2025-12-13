Cruzeiro encerrará preparação para decisão com apoio da torcida

A equipe comandada por Leonardo Jardim fará na tarde deste sábado (13) o último treinamento na Toca da Raposa II antes do duelo decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Para o jogo, a torcida do Cruzeiro atenderá a um pedido de Leonardo Jardim.

A principal organizada do clube, Máfia Azul, convocou a nação celeste para apoiar o elenco após o último treinamento em Belo Horizonte.

Depois da derrota para o Corinthians na última quarta-feira, o treinador Leonardo Jardim citou que gostaria de ter a presença da torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II. Nesta temporada, o ato aconteceu antes da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

– Eu achava que teríamos o apoio na Toca para esse jogo. Peço aos torcedores que nos deram apoio nos outros jogos, que nos façam uma visita para motivar esses jogadores. O trabalho que fizeram durante a temporada é importante para chegarmos a mais uma final – disse o treinador após a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro fará seu último treinamento na tarde deste sábado (13), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa II. Posteriormente, o elenco irá viajar para São Paulo pela noite.

O treinador Leonardo Jardim terá que lidar com dois desfalques para o duelo contra o Timão. Lucas Romero recebeu seu terceiro cartão amarelo e está suspenso, enquanto Lucas Villalba teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O zagueiro Lucas Villalba foi submetido a exames, nessa quinta-feira (11), que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – comunicou o Cruzeiro na manhã de sexta (12).