Reencontro à vista: a noite em que Hernán Crespo eliminou o Vasco

Hernán Crespo protagonizou um pesadelo contra o Vasco no passado. A figura do argentino, na época pelo Defensa y Justicia, assolou a memória de muitos torcedores. O ano era 2020 e o cruzmaltino vivia o sonho da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, o 1 a 1 deixou tudo em aberto. A decisão, porém, ganhou contornos e uma trama dramática em São Januário, pelas oitavas de final. Na volta, a falha de Lucão e as chances desperdiçadas por Ribamar marcaram a eliminação do time carioca.

Com falha de Lucão e gols perdidos por Ribamar, o time carioca se despediu da competição em uma noite de frustração. Mesmo competitivo, a equipe vascaína não conseguia converter as chances e se viu derrotada na volta por 1 a 0, com um gol que saiu aos 13 minutos, marcado por Gabriel Hachen. Um gol que aconteceu após bater na trave de Lucão e parar nos pés do argentino que hoje atua no San Martín Tucumá.

O desempenho de Ribamar também chamou atenção. Foram três chances perdidas, dentro da área e na frente do goleiro. Ao se despedir da Sul-Americana, passou a voltar as atenções no Brasileiro. Tempos depois, a temporada seria ainda mais amarga. Mais tarde, o Vasco foi rebaixado para a Série B pela quarta vez na sua história.

Se, de um lado, a temporada do Vasco desaguou em pesadelo, Hernán Crespo seguiu outro roteiro. Em janeiro de 2021, premiou a campanha do Defensa y Justicia com o título inédito da Copa Sul-Americana, vencendo o Lanús por 3 a 0 na final.

Crespo com a taça da Sul-Americana (Foto: Reprodução/ Instagram)

Crespo começava a trazer mais sua característica como técnico

Seus principais nomes eram o goleiro Ezequiel Unsaín; os meias Nelson Acevedo, Raúl Loaiza e Washington Camacho; e um ataque que se mostrou a grande arma, com Braian Romero, goleador da equipe, além de Francisco Pizzini e Ciro Rius.

Hernán Crespo, então em sua segunda experiência como treinador, a primeira havia sido no ano anterior, no Banfield, buscou implementar suas ideias com intensidade e coordenação entre setores. Jovem e em início de carreira, cultivava boa relação com a torcida, algo que mais tarde também se repetiria no São Paulo.

Quando chegou ao São Paulo, o Vasco estava disputando a Série B do Brasileirão. Crespo se despediu na sua primeira passagem e não encarou a equipe. Agora, no seu retorno, chega com os times em situações parecidas: as duas querendo suas vagas na Copa Libertadores.

Na tabela, apenas uma colocação e um ponto de diferença separam os times. Mas desta vez, é preciso entender qual será o roteiro.