Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante Pedro Rocha falou sobre seu contrato com o Clube do Remo e a possibilidade de renovação para 2026. O vínculo atual tem duração até o fim desta temporada.

continua após a publicidade

O atacante vem vivendo uma temporada de destaque pelo Clube do Remo, com 39 jogos, 18 gols e cinco assistências na temporada, sendo peça fundamental do Leão e protagonista de um ano que pode marcar o retorno à Série A após 31 anos.

— O meu contrato vai até o final da Série B. Eu tinha muito objetivo de vir aqui esse ano, me entregar, fazer o meu melhor e conquistar esse objetivo do acesso, sem pensar muito no futuro. Sei que um acesso valoriza muito, né, o jogador, todo o clube. Mas no momento, de verdade, eu não tenho pensado nisso — iniciou Pedro Rocha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Lógico que, se tiver essa possibilidade (de renovação), ficaria muito feliz, mas penso com calma, com tranquilidade, como sempre falei. Eu tomo as decisões junto com a minha família, com muita calma, muita tranquilidade. E sem dúvida, o objetivo maior é conquistar esse acesso para o Clube do Remo e depois disso a gente, com calma, toma as decisões para onde a gente vai, se a gente fica ou não. Então, estou muito tranquilo quanto a isso — completou.

O Remo vive uma reta final de Série B cheia de tensão e expectativa. Com 54 pontos em 33 jogos, o Leão ocupa atualmente a quarta posição na tabela, garantindo presença no G4.

continua após a publicidade

➡️ Entrevista completa: artilheiro da Série B, Pedro Rocha fala sobre momento no Remo e luta pelo acesso

Próximos jogos do Remo

24/10, 21h35: Cuiabá x Remo – Arena Pantanal

02/11, 18h30: Remo x Chapecoense – Baenão

08/11, 16h00: Novorizontino x Remo – Jorge Ismael de Biasi

15/11: Avaí x Remo – a definir

22/11: Remo x Goiás – a definir