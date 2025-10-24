Athletico tem acordo para manter goleiro experiente em 2026

O goleiro Santos tem um acordo para permanecer no Athletico em 2026. Emprestado pelo Fortaleza, o jogador de 35 anos é titular do Furacão na disputa da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santos assinou contrato de empréstimo por um ano com o Athletico, mas já há acerto para a prorrogação por outra temporada. Esse combinado foi feito ainda no começo de 2025 entre o atletas e os clubes envolvidos.

O vínculo do goleiro com o Leão do Pici vai justamente até o fim do novo empréstimo. Assim, o arqueiro não volta a vestir a camisa do Fortaleza e fica livre no mercado a partir de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Santos no Athletico

Santos retornou ao Athletico neste ano após passagens por Flamengo e Fortaleza, entre 2022 e 2024. A ideia da diretoria era ter um goleiro experiente para dar suporte no crescimento do jovem Mycael.

O arqueiro de 35 anos tinha feito apenas uma partida durante o estadual, em 6 de fevereiro, e virou titular em 23 de julho após falhas e pressão em cima da promessa rubro-negra.

continua após a publicidade

Santos, então, tinha atuado em quatro jogos, sem vencer nenhum: Ferroviária-SP (1 a 1, casa), América-MG (2 a 2, fora), São Paulo (2 a 1, fora) e Paysandu (1 a 1, casa). A redenção veio na classificação diante do Tricolor paulista, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com três pênaltis defendidos - 20 com a camisa rubro-negra.

Em 2025, foram 21 partidas disputadas, com nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Criado e formado no Athletico, Santos ficou no clube entre 2008 e 2021. No período, conquistou a Sul-Americana de 2018 e de 2021, a Copa do Brasil de 2019 e três títulos estaduais.

Athletico na Série B

A cinco rodadas do fim, o Athletico não vence há quatro jogos na Série B, com duas derrotas e dois empates. O Furacão ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4.