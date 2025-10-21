O Coritiba precisa de um desempenho abaixo do 50% na reta final da Série B para conseguir o acesso. O Coxa não vence há dois jogos e tem mais cinco rodadas para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro.

O clube paranaense é o líder, com 57 pontos, a três pontos do Novorizontino, primeiro time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 93,6% de chance de acesso à Série A e de 48,5% conquistar o título.

A equipe de Mozart ainda enfrenta o Volta Redonda (17º colocado, fora), CRB (9º, casa), Paysandu (20º, fora), Athletic-MG (16º, casa) e Amazonas (19º, fora). Ou seja, quatro adversários brigam contra o rebaixamento, enquanto um é adversário ainda sonha em subir.

Pontuação para o Coritiba subir na Série B

A média histórica da Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. Assim, o Coritiba precisaria de duas vitórias e poderia perder até três jogos, com 40% de aproveitamento nas cincos partidas restantes.

Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. Com esse cenário, a equipe coxa-branca teria que conquistar três triunfos ou duas vitórias e três empates para garantir o acesso, em 60% de rendimento.

A história, contudo, traz outras possibilidades. Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.

Coritiba tem a melhor média de público da Série B. Foto: Luís Lisbôa/Coritiba

Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B

2006: 61 pontos (América-RN)

2007: 59 pontos (Vitória)

2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)

2009: 65 pontos (Atlético-GO)

2010: 63 pontos (América-MG)

2011: 61 pontos (Sport)

2012: 71 pontos (Vitória)

2013: 60 pontos (Figueirense)

2014: 62 pontos (Avaí)

2015: 65 pontos (América-MG)

2016: 63 pontos (Bahia)

2017: 64 pontos (Paraná Clube)

2018: 60 pontos (Goiás)

2019: 62 pontos (Atlético-GO)

2020: 61 pontos (Cuiabá)

2021: 64 pontos (Avaí)

2022: 62 pontos (Vasco)

2023: 64 pontos (Atlético-GO)

2024: 64 pontos (Ceará)

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Volta Redonda x Coritiba: sábado (25), às 16h, Raulino de Oliveira

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu