Série B: saiba a pontuação para o Coritiba subir nas últimas cinco rodadas
Coxa precisa de, no mínimo, 40% de aproveitamento
O Coritiba precisa de um desempenho abaixo do 50% na reta final da Série B para conseguir o acesso. O Coxa não vence há dois jogos e tem mais cinco rodadas para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro.
O clube paranaense é o líder, com 57 pontos, a três pontos do Novorizontino, primeiro time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 93,6% de chance de acesso à Série A e de 48,5% conquistar o título.
A equipe de Mozart ainda enfrenta o Volta Redonda (17º colocado, fora), CRB (9º, casa), Paysandu (20º, fora), Athletic-MG (16º, casa) e Amazonas (19º, fora). Ou seja, quatro adversários brigam contra o rebaixamento, enquanto um é adversário ainda sonha em subir.
Pontuação para o Coritiba subir na Série B
A média histórica da Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. Assim, o Coritiba precisaria de duas vitórias e poderia perder até três jogos, com 40% de aproveitamento nas cincos partidas restantes.
Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. Com esse cenário, a equipe coxa-branca teria que conquistar três triunfos ou duas vitórias e três empates para garantir o acesso, em 60% de rendimento.
A história, contudo, traz outras possibilidades. Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.
Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B
- 2006: 61 pontos (América-RN)
- 2007: 59 pontos (Vitória)
- 2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)
- 2009: 65 pontos (Atlético-GO)
- 2010: 63 pontos (América-MG)
- 2011: 61 pontos (Sport)
- 2012: 71 pontos (Vitória)
- 2013: 60 pontos (Figueirense)
- 2014: 62 pontos (Avaí)
- 2015: 65 pontos (América-MG)
- 2016: 63 pontos (Bahia)
- 2017: 64 pontos (Paraná Clube)
- 2018: 60 pontos (Goiás)
- 2019: 62 pontos (Atlético-GO)
- 2020: 61 pontos (Cuiabá)
- 2021: 64 pontos (Avaí)
- 2022: 62 pontos (Vasco)
- 2023: 64 pontos (Atlético-GO)
- 2024: 64 pontos (Ceará)
Próximos jogos do Coritiba na Série B
Volta Redonda x Coritiba: sábado (25), às 16h, Raulino de Oliveira
Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira
Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu
