Internacional volta das férias com prioridade definida

O Internacional volta das férias neste sábado (28) com uma prioridade para o restante da temporada. Mesmo que esteja nas oitavas de final nas copas do Brasil e Libertadores da América, o Colorado estará concentrado em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos serão retomados às 16h (de Brasília), no Centro de Treinamento Parque Gigante.

O Alvirrubro está na incômoda 17ª colocação da tabela de classificação, primeiro clube no Z4, com 11 pontos em 12 jogos, marcou 12 gols e sofreu 18.

Avaliação dos atletas

Os atletas saíram para os 15 dias de folga com a recomendação de descansarem, física e mentalmente. Mas retornar em bom nível é essencial para a sequência da temporada. Por isso, assim que chegarem ao CT, os jogadores passaram por uma avaliação para verificar a condição de cada um.

Além do repouso, os jogadores foram orientados a cuidar da alimentação e voltar com o mesmo peso que tinham quando o primeiro semestre acabou. Mas não houve uma planilha de exercícios ou nutricional. Caberia aos atletas essa atenção. Por isso, a comissão técnica espera todos bem na reapresentação.

O que deve ser trabalhado

Com praticamente duas semanas livres para reorganizar o time, o técnico Roger Machado terá a chance de ajustar o que não funcionou na largada do Brasileirão e recuperar a confiança de um elenco pressionado pelos resultados. O principal é a falta de gols na frente – foram apenas 12 em 12 partidas – e o excesso de bolas na rede atrás – 18, ou 1,5 por jogo.

Assim, o período de treinos será fundamental para o Inter tentar aprumar o time, retomar o caminho das boas atuações, com vitórias e, assim, mudar o rumo da temporada para voltar a mirar os objetivos maiores.

O que vem pela frente

O período de férias do Inter foi parecido com a de outros clubes do Brasileirão que não participaram da Copa do Mundo de Clubes. Grêmio, Vasco e Sport, por exemplo, concederam dez dias. Atlético-MG e Bragantino, 17. Os demais ficaram entre 13 e 15. A opção por esse número de dias se deu pelo calendário que o time terá logo depois da volta.

O Inter entra em campo em 12 de julho, um sábado, contra o Vitória, no Beira-Rio. O jogo seguinte é oito dias depois, domingo pela manhã, também em Porto Alegre, diante do Ceará. Se vencer as duas partidas, deixará o Z4 e terá um alívio no ambiente antes de iniciar os mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil – contra Flamengo e Fluminense, respectivamente, que estão nos EUA, disputando o Mundial.

A agenda de julho

12/7 – Sábado – 16h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vitória

Internacional x Vitória 20/7 – Domingo – 11h – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Ceará

Internacional x Ceará 23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

Santos x Internacional 27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

Internacional x Vasco 30/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Fluminense