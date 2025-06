No segundo e último Diagnóstico do Brasileirão, o Lance! traz dados que colocam a defesa do Internacional entre as piores do campeonato. A avaliação desses números pode ajudar a entender os motivos para a presença do time colorado na zona de rebaixamento. Os treinos no CT Parque Gigante voltam no sábado (28) e os jogos pelo Nacional serão retomados apenas no dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A constatação é mais o que fácil. Basta olhar a tabela de classificação. Com 18 gols, o Colorado está ao lado de Fortaleza e Sport e seis bolas na rede atrás do Juventude. Por serem os mais vazados, os quatro são os protagonistas do Z4.

Quem mais jogou na zaga

Com 18 bolas na rede em 12 partidas, o Inter tomou uma média de 1,5 gol por jogo. O goleiro Anthoni só não esteve em campo no primeiro tempo da estreia alvirrubra no Brasileirão, contra o Flamengo. De resto, esteve em todas as partidas, mas seria muito simples dizer que a culpa é só dele.

continua após a publicidade

Vale notar que o time de Roger Machado teve cinco duplas de zaga diferentes. A que mais esteve em campo foi Rogel e Vitão, que foi vazada apenas duas vezes. Depois, Vitão e Juninho atuaram em quatro enfrentamentos, com seis gols.

Vitão e Victor Gabriel, que iniciaram a temporada como titulares, só estiveram duas vezes juntos, com cinco gols. Rogel e Victor Gabriel atuaram apenas uma vez, com quatro gols. Já Clayton Sampaio e Juninho também só tiveram uma partida, com apenas um gol.

continua após a publicidade

E os volantes, quem foram

Além disso, os volantes também fazem parte do setor defensivo. Curiosamente, o período que o Colorado mais tomou gols o técnico Roger Machado foi obrigado a escalar três volantes por conta de uma série de desfalques. Foram quatro jogos, com 11 gols.

Os trios foram formados por Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia, duas vezes; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, uma vez; e Ronaldo, Diego Rosa e Thiago Maia, uma vez. A dupla mais contante foi Fernando e Bruno Henrique, que fecharam a frente da área em cinco oportunidades, nas quais o Inter foi vazado cinco vezes.

Números gerais

12 jogos 18 jogos 1,5 gol por jogo 2 jogos sem sofrer gols 19,4 Desarmes por jogo 8,5 interceptações por jogo 20,7 cortes por jogo 46,1 bolas recuperadas por jogo 5 erros que levaram à finalização 4 erros que levaram ao gol 1 pênalti cometido 1 gol de pênalti 2 bolas tiradas em cima da linha

Fontes: Lance! e Sofascore