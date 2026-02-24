Domínguez ou Lucas Gonçalves: Quem comanda o Atlético contra o Grêmio? Veja as opções para escalar o time
Interino comanda última partida antes de Eduardo Domínguez assumir a equipe
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (25), o Atlético enfrenta o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra segue sob o comando do técnico interino Lucas Gonçalves, que assumiu o time após a saída de Jorge Sampaoli.
Atlético-MG anuncia oficialmente o técnico argentino Eduardo Domínguez
Atlético Mineiro
Fechamento da janela se aproxima e Atlético-MG ainda busca se movimentar no mercado
Atlético Mineiro
Atlético-MG tem semana agitada, com atenção dividida entre Brasileiro e decisão no Mineiro
Atlético Mineiro
Na rodada anterior do Brasileirão, o Galo empatou por 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV. O resultado foi determinante para a demissão de Sampaoli, anunciada na quinta-feira (12). O treinador não conseguiu dar consistência à equipe no início da temporada: fez campanha irregular no Campeonato Mineiro e, nas três primeiras rodadas do Brasileiro, somou dois empates e uma derrota, sem conquistar vitórias.
Para assumir o comando técnico, o Atlético anunciou a contratação do argentino Eduardo Domínguez, de 47 anos, que deixou o Estudiantes para assinar contrato de duas temporadas com o clube mineiro. Domínguez se juntará à delegação em Porto Alegre para acompanhar a partida contra o Grêmio. Na quinta-feira, após o retorno a Belo Horizonte, comandará seu primeiro treino na Cidade do Galo.
Enquanto isso, Lucas Gonçalves tenta deixar uma boa impressão em sua despedida como interino e busca a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele mantenha a base da equipe que atuou nas duas partidas sob seu comando, contra Itabirito e América.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Opções do Atlético contra o América
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo
Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini,
Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Tomás Pérez
Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra
Lesiondos: Lyanco e Alexsander
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias