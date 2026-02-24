Martinelli assina renovação com Fluminense até 2030

Martinelli assinou uma renovação contratual com o Fluminense até 2030. O negócio foi concretizado nesta terça-feira (24), após o treino no CT Carlos Castilho. O volante é um dos principais jogadores do futebol brasileiro na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Recorde em clássicos é retrato do Fluminense de Zubeldía

Destaque do país em 2026, Martinelli atraiu os olhares de Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira. O volante tem o nome cotado para aparecer na próxima lista do dia 16 de março, ainda mais com a lesão de Bruno Guimarães, titular da Amarelinha.

O crescimento do jogador dentro do grupo, somado ao interesse internacional, fez o Fluminense correr atrás da renovação contratual. Martinelli agora passa a receber vencimentos no patamar dos principais jogadores do elenco. O volante caminha a passos largos de se concretizar como um dos grandes ídolos da história do clube.

continua após a publicidade

Além do reajuste salarial, o contrato ainda inclui pagamento de luvas e alguns gatilhos com bônus. Um desses gatilhos é no caso de uma convocação para a Copa do Mundo. Jogar a competição mais importante do futebol fará com que o jogador seja ainda mais procurado por times europeus.

O Fluminense recusou propostas do futebol europeu por Martinelli na casa dos 13 milhões de euros. O volante não é considerado inegociável, como nenhum jogador do elenco. Mas o Tricolor só vai avaliar propostas consideradas irrecusáveis. Pela idade e posição do jogador, é improvável que chegue uma oferta acima dos 20 milhões de euros, a menos que Martinelli consiga destaque em caso de convocação para a Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Martinelli com o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

+ Aposte na partida em jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta do Carioca contra o Vasco, que acontece no próximo domingo (1), o Fluminense tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).