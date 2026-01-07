Paulistão: Capivariano aposta em continuidade e reforços para se manter na elite

O Capivariano inicia a temporada mais aguardada de sua recente trajetória com uma mistura de confiança e ambição. De volta à elite estadual após sete anos, o Leão se prepara para disputar o Campeonato Paulista pela terceira vez em sua história — as anteriores ocorreram em 2015 e 2016. A estreia está marcada para o dia 11 de janeiro, às 15h, contra o São Bernardo, fora de casa, no duelo de abertura do Paulistão.

Com o objetivo de se firmar entre os melhores do Estado, o clube definiu uma política de elenco baseada na continuidade. Dos campeões da Série A2 de 2025, 14 jogadores foram mantidos ou retornaram após passagens por outras equipes. No total, o Capivariano já soma 24 reforços confirmados para a disputa do torneio.

O torcedor leonino terá motivos de sobra para se empolgar com a volta de Vinicius Popó, ídolo recente e símbolo da retomada do clube. Revelado pelo Cruzeiro, o atacante foi peça-chave nas campanhas vitoriosas que levaram o Capivariano da Série A3 à A1, sendo protagonista em gols decisivos e conquistas históricas. Com 64 jogos e 35 gols pelo clube em três passagens, Popó retorna ao Estádio Carlos Colnaghi para liderar o ataque na elite estadual e buscar o topo da artilharia histórica do Leão.

No sistema defensivo, o clube aposta na segurança e na liderança de Lucas Dias, zagueiro de 30 anos com ampla rodagem na Série B do Campeonato Brasileiro. Com passagens por Botafogo-SP, Ituano, CSA e Criciúma, ele chega para fortalecer uma defesa que já era consistente na A2. Além dele, o Capivariano confirmou o retorno de dois pilares da campanha do título: Guilherme Nogueira e Leonan Santos. O goleiro Guilherme, de 26 anos e 1,91m de altura, foi destaque absoluto em 2025 e agora retorna após passagem pelo Cuiabá, onde integrou o elenco da Série B. Leonan, de 25 anos, volta com status de "xerife" após atuar por empréstimo no Mirassol e no CSA. Ele foi eleito para a seleção da competição na última Série A2 e chega valorizado para liderar a zaga ao lado de Lucas Dias.

Outro nome que chama atenção é o de Leandrinho, atacante de 27 anos revelado pela Ponte Preta. Campeão e artilheiro do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira, ele teve passagem pelo Napoli, da Itália, e jogou por Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Londrina e Maringá. Sua chegada amplia o repertório ofensivo do Leão e oferece novas opções para o técnico Élio Sizenando.

Além de Popó, Guilherme e Leonan, a lista de remanescentes e retornos inclui nomes importantes: Bruno Silva, o lateral Marcos Moser, os zagueiros Octavio e Lailton, os volantes Ricardo Cerqueira e Thiaguinho, os meias Ravanelli e Carlos Eduardo, e os atacantes Matheus Guilherme, Daniel Baianinho e Rigley. A diretoria acredita que essa mescla entre a espinha dorsal campeã e contratações experientes dará ao time o equilíbrio necessário para enfrentar a maratona da Série A1.

Com o elenco praticamente fechado e a estreia se aproximando, o Capivariano desponta como um dos projetos mais consistentes do interior paulista em 2026.