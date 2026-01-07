Estreante no Paulistão aos 99 anos, Primavera quer surpreender rivais e consolidar projeto

O Esporte Clube Primavera inicia em 2026 o capítulo mais importante de sua quase centenária trajetória. Prestes a completar 99 anos de fundação, o clube de Indaiatuba, a 115 quilômetros de São Paulo, fará sua estreia na elite do Campeonato Paulista depois de uma campanha histórica na Série A2 de 2025. O feito marca não apenas uma mudança de patamar esportivo, mas também o amadurecimento de um projeto iniciado em 2019, que culminou na mudança jurídica do clube para SAF e que vem transformando o chamado Fantasma da Ituana em uma das forças emergentes do interior paulista.

continua após a publicidade

Campeonatos Estaduais: veja quando começam e as datas de cada torneio

O responsável pela montagem do elenco é o ex-zagueiro Rodrigo Arroz, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2006 e atualmente diretor de futebol do Primavera. Às vésperas da estreia no Paulistão, ele garante que o clube chega preparado e consciente dos desafios que terá pela frente.

— É a nossa primeira vez no Paulistão. Tem a apreensão, mas estamos seguros, confiamos na filosofia do projeto que está no clube desde 2019. Sei o que a gente planta e o que a gente pretende colher. O clube completa 99 anos, é uma mudança de patamar. Precisamos ter os pés no chão. Não somos a melhor, mas também não somos a pior equipe do Paulistão — afirmou o dirigente.

continua após a publicidade

Para isso, o clube tem metas muito claras traçadas para esta temporada, que começa no sábado, dia 10, contra o Guarani, fora de casa. O primeiro jogo em casa será na segunda rodada, diante do Mirassol.

— Temos alguns objetivos e o primeiro é a permanência na Série A1, depois conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 para ter um calendário nacional — completou Rodrigo Arroz.

continua após a publicidade

Para a inédita disputa, o clube manteve 70% do elenco que jogou a Copa Paulista de 2024 e trouxe dez reforços, buscando equilíbrio entre continuidade e reforço técnico. Entre as contratações estão o goleiro Dheimison, o lateral Thales Oleques, o volante Yuri Lima e os atacantes Gabriel Poveda — artilheiro da Série B de 2022 pelo Sampaio Corrêa — e Lucas Douglas, além do retorno do goleiro Victor Hugo, emprestado ao Vila Nova, e de Paulo Baya, que recentemente disputou o Mundial de Clubes pelo Fluminense.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Todos os atletas têm essa consciência do projeto. Fizemos o planejamento após garantir o acesso. Temos analistas de desempenho monitorando jogadores da Série A até a Série D. Jogador que joga contra a gente, a gente analisa e vai atrás. Foi assim com o Brunão, que jogou contra a gente, trouxemos e ele fez 12 gols na Copa Paulista — explicou Arroz.

O Primavera também reformou o Estádio Ítalo Mário Limongi, com investimento previsto entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. A capacidade subirá de 6.914 para 10 mil lugares, adequando a casa do clube às exigências da primeira divisão. O gramado recebeu a Tahoma 31, uma variação de grama bermuda utilizada na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos e que também será usada em estádios da próxima Copa do Mundo.

— Pensamos em dar estrutura para dar a máxima tranquilidade aos jogadores — destacou o diretor. Aqui eles têm de entender o que é ser profissional. Tem de treinar sempre bem, cuidar da alimentação, do sono. O máximo de percentual de gordura que os atletas têm de ter é 11%. Se passar disso, eles são multados — completou.

O comando técnico ficará com Rafael Marques, ex-atacante de times como Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. Ele já era auxiliar fixo do clube e inicia sua nova carreira justamente na estreia do Primavera na elite estadual.

Além do Paulistão, o clube também fará sua primeira participação na Copa do Brasil, o que reforça o peso da temporada de 2026.

No elenco, os jovens Tobias (zagueiro) e Cunha (atacante) são tratados como grandes promessas. Internamente, são vistos como potenciais sucessores de Jhon Jhon, revelado em Indaiatuba e hoje destaque do Red Bull Bragantino após passagem pelo Palmeiras.

— Vamos jogar o jogo da vida a cada partida, mas cada adversário terá um plano para ser surpreendido. Não tem equipe que fique no mesmo esquema os 90 minutos. Um time com intensidade — garantiu Rodrigo Arroz.

Fundado em 27 de janeiro de 1927, a partir da fusão do Indaiatubano F.C. e do Corinthians F.C., o Primavera carrega o nome em homenagem ao extinto Sport Club Primavera, o primeiro time da cidade. O clube manteve as cores vermelha, preta e branca e, quase um século depois, chega à elite estadual com a missão de marcar sua história entre os grandes do futebol paulista.