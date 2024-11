Partida da Série B é o segundo maior público de 2024

Maior público da história do Castelão, a partida entre Ceará e América-MG é o jogo com o maior número de torcedores no estádio em 2024, considerando confrontos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Técnico da Chapecoense revela cena de terror no vestiário: ‘Quebrei tudo’

O Ceará venceu o América-MG por 1 a 0, no Castelão, pela 37ª rodada da Série B, na segunda-feira (18), com de pênalti marcado por Saulo Mineiro, aos 28 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Ceará está com os 63 pontos e volta para a quarta posição.

O público da partida foi divulgado pelo Ceará por meio de um documento da CBF. Como público pagante, 63.908 pessoas, com renda bruta de R$ 1.454.872,00. Em 2024, o jogo está atrás apenas de Vasco 0x1 Palmeiras, pela 27ª rodada da Série A, no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

Maiores públicos das quatro divisões do Brasileirão

64.848 pessoas: Vasco 0 x 1 Palmeiras - Série A, Rodada 27, Mané Garrincha

63.908 pessoas: Ceará 1 x 0 América-MG - Série B, Rodada 37, Arena Castelão

60.127 pessoas: Flamengo 2 x 1 Criciúma - Série A, Rodada 18, Mané Garrincha

59.463 pessoas: Flamengo 1 x 0 Vasco - Série A, Rodada 26, Maracanã

58.065 pessoas: São Paulo 2 x 0 Flamengo - Série A, Rodada 21, Morumbis

57.673 pessoas: Flamengo 1 x 1 Atlético-GO - Série A, Rodada 20, Maracanã

57.587 pessoas: Botafogo 0 x 0 Criciúma - Série A, Rodada 30, Maracanã

57.525 pessoas: Cruzeiro 4 x 2 Atlético-MG - Série A, Rodada 22, Mineirão

56.840 pessoas: Flamengo 0 x 0 Juventude - Série A, Rodada 31, Maracanã

55.694 pessoas: São Paulo 3 x 1 Palmeiras - Série A, Rodada 4, Morumbis

Após a vitória, o Vozão só depende de si para garantir o acesso na última rodada, e ainda pode subir para a segunda colocação, visto que Mirassol e Novorizontino estão com apenas um ponto acima na tabela. O América-MG, por sua vez, permanece com 55 pontos e cai para a nona colocação, esgotando qualquer possibilidade de acesso para a Série A.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte